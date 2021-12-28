У Луцьку відмінником не був, а в Польщі став найкращим студентом. ІНТЕРВ'Ю З МАКСИМОМ ЩЕРБЮКОМ

народився та виріс у Луцьку. Тут закінчив 21 гімназію і фаховий коледж на базі Лесиного вишу, однак доля вирішила випробувати сили 17-річного хлопця за кордоном. Він вступив до польського університету і невдовзі, за 5 років навчання, став найкращим іноземним студентом за результатами конкурсу. У школі, виявляється, Максим відмінником не був, а у Польщі встигав не лише сумлінно вчитися, а й на повну насолоджуватися студентським життям.вирішило поспілкуватися з Максимом Щербюком, аби дізнатися секрет такого успіху і «формулу» ідеального балансу між навчанням, роботою та особистим життям.Хлопець і досі перебуває за кордоном, тож наше інтерв’ю відбувалося в телефонному режимі. Варто додати, що у Максима графік розписаний ледь не погодинно, але на розмову з нами він охоче погодився. Найперше питання, яке виникало: чи розглядав юнак українські виші перед вступом та чому обрав саме польський університет.«Питання вибору вишу не стояло в мене до 2 курсу коледжу. Я закінчив 9 класів, згодом вступив до коледжу. Мене вже тоді дуже цікавило право, потім почав вивчати польську. І з’явилася нагода отримати стипендію від польського уряду. Я склав іспити, виграв стипендію і, власне, обрав Сілезький університет в Катовіцах, бо тут працювали відомі для мене професори. А чому Польща? Тут відповідний рівень. І за майже 7 років перебування в Польщі – жодного разу не пошкодував», - розповідає Максим.«Там я опанував всю юридичну термінологію і не лише. Зрештою там зробили все для того, аби під час вступу до університету не виникало стресових ситуацій чи проблем», - переконує юнак.«У Польщі відкриті всі можливості. Тут всюди йдуть назустріч. Якщо ти хочеш вчитися, розвиватися, писати наукові статті, брати участь у конференціях – тебе підтримають. І не тільки психологічно чи грамотою, а й матеріально. Як приклад – конкурс Vis Moot для юристів, дуже знаний у світі. У ньому беруть участь студенти з різних країн, зокрема й українці. І університет забезпечив мене матеріально повністю, адже розуміли, яка вага цього конкурсу. У Польщі зручніше брати участь в різних міжнародних змаганнях, бо досить багато пропозицій від іноземних шкіл, фінансування. Так в мене було зі школою в Німеччині.Тут дійсно важко скласти іспити. Я працював і вчився одночасно. А на вихідних читав до 200 сторінок юридичної літератури. Багато хто не може скласти сесію, «вилітають» після 1-2 курсів. Важко… Проте я з величезною впевненістю можу сказати, що після 5-ти років навчання я маю гідну базу, яка зараз мені дуже допомагає», - запевняє хлопець.«Мені було 17, це друга поїздка за кордон… Батьки привезли в гуртожиток. Тато відразу запитав: «Ти залишаєшся чи вертаєшся?». Я неповнолітній, чужа країна, інша мова, але я захотів залишитися. Спочатку звикав до міста. Треба було простежити елементарні речі, як-от яким транспортом додому дістатися. Адаптація минула досить швидко, я вважаю. Спочатку вчився в іноземній групі з сімома білорусами і австрійкою. Серед поляків знайомих не мав. То і з буденними речами викладачі в школі допомагали. Казали, наприклад, де зробити студентський квиток, до кого звернутися і як доїхати. Всі розуміли, що ми іноземці і потребуємо допомоги. Мені було не складно, просто звикнути треба було, адже це новий етап, самостійне життя», - пригадує Максим Щербюк.«У школі не був відмінником. І в коледжі теж. Щоправда, був дуже активним. І концерти вів, і вірші декламував. І це знадобилось! Я не боюсь людей, публічних виступів не боюсь. Мені легко знайти спільну мову з будь-ким.А в університеті так вийшло, бо я займаюсь тим, що дійсно люблю. І тут були речі, яких я не розумів. Але завжди міг підійти після занять до викладача, який мені потім годину чи дві пояснював теми. Була синхронність: я дуже хотів навчитись, а викладачі робили все можливе, щоб мене навчити.В Україні, може, був якийсь інакший підхід, або я був не настільки сформований, тобто психологічно я не знав, як рухатись і куди.У Польщі я теж не «заучка». У мене було класне студентство, подорожі, всілякі «тусовки». Я не можу сказати, що прикладав якісь надзусилля, аби стати найкращим студентом. Має бути баланс. Не тільки навчання чи робота, а й особисте життя. Звісно, були речі, від яких відмовлявся. Тобто не завжди міг знайти час, аби зайвий раз зустрітися з друзями, наприклад. Жертвувати треба, теж правда, але варто пам’ятати про баланс», - каже студент.«Поки це неможливо, адже я продовжую тут вчитися. Я аплікант. Поясню: в Україні, щоб отримати статус адвоката, слід вивчитись і скласти екзамен. У Польщі теж так, але є поділ на адвокатів і юрисконсультів. Тобто я закінчив університет, склав вступний іспит на цю аплікацію і буду вчитись ще 3 роки, аби отримати статус професійного юриста. Зараз я магістр, але представляти інтереси в судах або перед державними органами поки не можу.Окрім того, цьогоріч я розпочав навчання за спеціальністю англійська та китайська філологія. До того ж, я польський юрист.Але є гарна приказка: «Ніколи не кажи ніколи». Найближчим часом повертатися не збираюсь, а далі буде видно. Життя розставить усі крапки над І», - каже хлопець.Напевно, є спеціальності, які застаріли або не потребують навчання у ВНЗ, щоб їх опанувати. Але право самостійно опанувати не вдасться. Така спеціальність вимагає викладацької діяльності.Я таки прихильник освіти. Але вважаю, що кожен мусить собі чесно відповісти на запитання про те, що він планує робити далі. Бо здобуття освіти лише заради отримання диплому, як на мене, – втрата 4 років життя. До того ж, якщо ти не плануєш працювати за спеціальністю, то який із того сенс? А якщо в тебе є хоча б мінімальне бачення майбутнього і для реалізації планів університет потрібен – то треба йти і вчитися.Тут без університету нереально. Всі юридичні компанії, до яких я складав документи на практику, у своїх вимогах вказували середній бал 4 з 5 можливих. Тут важливі оцінки.Українська освіта, ймовірно, відрізняється. Але я впевнений, що й там виші дають хорошу базу. Наприклад, зараз в Яґеллонському університеті відбувається школа українського права, де виступають науковці з КНУ імені Тараса Шевченка зокрема. Вони сильні, їх цікаво послухати.«Наприклад, сьогодні після нашої розмови, в мене розпочнеться навчання на цій аплікації у Варшаві. Працюю зараз в одній з найбільших юридичних компаній у Польщі Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Наразі я молодший юрист, займаюсь корпоративними справами та трансакціями M&A. Я працюю і вчуся.Питання графіку для мене надскладне. Я прокидаюся о 5:40, збираюся в зал. З 6:00 до 7:00 – година спорту. О 7:30 повертаюся додому, приводжу себе в порядок, снідаю, готую їжу на роботу. Робочий день розпочинається орієнтовно о 9, а закінчую приблизно о 17, хоча це залежить від обсягу роботи. Вдома стараюсь читати іноземною мовою, бо кожна мова потребує практики. Може бути заняття в школі, аплікація чи ведення блогу. На вихідних – зазвичай заняття з китайської», - ділиться юнак.Я дивлюсь на кожну мову з перспективи використання в майбутньому, тобто вчу не лише через якісь смакові вподобання. А щодо китайської: у нас з’явилися курси, я вирішив піти і мені сподобалось. Зовсім інша мова, знаки, культура. Заняття – раз на тиждень, але протягом цього часу треба й самостійно щось підчитати.Вивчення китайської вимагає дуже хорошої пам’яті. Бо треба не лише знати, як вимовляти ті знаки, а запам’ятати, як їх писати. Загалом мені мова подобається. Хотілося чогось незвичного після польської та англійської.«Колись я взагалі мріяв стати футболістом, але можливостей таких не було. Навіть якщо порівняти сучасну інфраструктуру, теперішні академії, то тоді не було такого і близько. В мене був вибір: або хімія – йти на технолога, або право – юриспруденція. Футбол відпав. Зараз для мене спорт – спосіб підтримувати організм у хорошому стані. Заняття сприяють кращій діяльності мозку і покращують самопочуття. Це самодисципліна. Я стараюсь від себе багато вимагати і дотримуватися тих вимог, щоб потім не картати себе через прогул чи невиконання чогось», - пояснює хлопець.«Мої батьки теж юристи. Тато, співзасновник адвокатського об'єднання «Преміум сервіс», яке працює у Луцьку. Батько починав з нуля і в такому ж віці. Я з дитинства був знайомий з цією професією і свідомо обрав такий шлях. Мама– теж приклад для наслідування, адже вона кандидат юридичних наук, має підтверджений ступінь доктора наук у Польщі і викладає в Луцькому національному технічному університеті. Це людина, яка ніколи не перестає розвиватися, яка постійно працює, пише чудові наукові статті, які я намагаюсь не забувати читати. Батьки безпосередньо вплинули на моє формування. Мої досягнення – їхня заслуга.Маю братиката сестричку. Вони навчаються у школі. Дуже сумую за ними… Це і є той мінус життя за кордоном, бо жодні месенджери з відеодзвінками не замінять живого спілкування», - зітхає Максим.Вчитися. Передусім треба мати знання. Оцінки – це важливо, але в першу чергу треба мати знання. Так говорили мені батьки, так говоритиму і я. Окрім академічних знань, ти набуваєш і життєвої мудрості водночас.Обов’язково вчити мови! Незалежно від того, яка в тебе спеціальність, знання іноземних мов відкриває безліч дверей і безліч можливостей.І не здаватися. Треба боротися до кінця. Вам будь-який спортсмен скаже: без поразок не буває перемог. Дуже важливо кожну невдачу аналізувати. Лише тоді можна рухатись далі.