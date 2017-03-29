У поліції заявили, що російські диверсанти готують провокації
Сьогодні, 03:18
У Національній поліції заявляють, що підготовлені на тимчасово окупованих територіях Донеччини диверсанти планують блокування доріг, осквернення пам'ятників, синагог і католицьких храмів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.
"Напередодні святкування католицького Різдва Національна поліція має достовірну інформацію про те, що за "дорученням лідера ДНР" Захарченка створені диверсійні групи, які повинні взяти активну участь у замовних акціях в мирних регіонах країни задля дестабілізації ситуації. За легендою, учасники так званих акцій "не матимуть" ніякого відношення до терористичного угрупування "ДНР", – повідомив Аброськін.
"Під керівництвом "кураторів" планується блокування транспортних шляхів, особливо на західному кордоні нашої країни, осквернення пам'ятників, синагог та католицьких храмів. Винагороду "організатори" обіцяють дуже "щедру", якщо влаштовані провокації будуть мати суспільний резонанс", – наголосив він.
Аброськін закликав громадян України бути уважними та обережними, при появі підозрілих осіб та предметів звертатися до поліції.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.
"Напередодні святкування католицького Різдва Національна поліція має достовірну інформацію про те, що за "дорученням лідера ДНР" Захарченка створені диверсійні групи, які повинні взяти активну участь у замовних акціях в мирних регіонах країни задля дестабілізації ситуації. За легендою, учасники так званих акцій "не матимуть" ніякого відношення до терористичного угрупування "ДНР", – повідомив Аброськін.
"Під керівництвом "кураторів" планується блокування транспортних шляхів, особливо на західному кордоні нашої країни, осквернення пам'ятників, синагог та католицьких храмів. Винагороду "організатори" обіцяють дуже "щедру", якщо влаштовані провокації будуть мати суспільний резонанс", – наголосив він.
Аброськін закликав громадян України бути уважними та обережними, при появі підозрілих осіб та предметів звертатися до поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
... повністю в стилі Федерастії...
тепер серіали "шпийони" демонструватимуть всі відомства! Слава вальцманам.
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