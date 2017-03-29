У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів





Про це йдеться на



Захід організовує департамент культури Луцької міської ради з метою відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру, підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів, пошуку нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.



Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запрошуються творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи.



Журі буде оцінювати конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях: дитячі колективи – вік учасників до 6 років; дитячі колективи – вік учасників до 18 років; колективи – вік учасників від 18 років; родинні колективи. Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.



При оцінюванні вертепів враховуватиметься: зміст текстів біблійної і світської частин вертепної вистави; наявність вертепної атрибутики (ляльки, скринька, шопка, сценічні костюми ляльок та учасників «живого вертепу»); відображення традицій відзначення релігійних свят зимового циклу; виконавська майстерність; художнє оформлення дійства. Переможці фестивалю будуть нагороджені спеціальними відзнаками та грошовими винагородами.



Анкети-заявки про участь у фестивалі подаються до 30 грудня

2017 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Богдана

Хмельницького, 1, м. Луцьк, 43025. Телефон для довідок: 728778.

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