У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів
26 грудень, 18:34
У Палаці культури міста Луцька 12 січня 2018 року відбудеться ХІХ міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!».
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Захід організовує департамент культури Луцької міської ради з метою відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру, підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів, пошуку нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.
Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запрошуються творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи.
Журі буде оцінювати конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях: дитячі колективи – вік учасників до 6 років; дитячі колективи – вік учасників до 18 років; колективи – вік учасників від 18 років; родинні колективи. Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.
При оцінюванні вертепів враховуватиметься: зміст текстів біблійної і світської частин вертепної вистави; наявність вертепної атрибутики (ляльки, скринька, шопка, сценічні костюми ляльок та учасників «живого вертепу»); відображення традицій відзначення релігійних свят зимового циклу; виконавська майстерність; художнє оформлення дійства. Переможці фестивалю будуть нагороджені спеціальними відзнаками та грошовими винагородами.
Анкети-заявки про участь у фестивалі подаються до 30 грудня
2017 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Богдана
Хмельницького, 1, м. Луцьк, 43025. Телефон для довідок: 728778.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Захід організовує департамент культури Луцької міської ради з метою відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру, підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів, пошуку нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.
Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запрошуються творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи.
Журі буде оцінювати конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях: дитячі колективи – вік учасників до 6 років; дитячі колективи – вік учасників до 18 років; колективи – вік учасників від 18 років; родинні колективи. Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.
При оцінюванні вертепів враховуватиметься: зміст текстів біблійної і світської частин вертепної вистави; наявність вертепної атрибутики (ляльки, скринька, шопка, сценічні костюми ляльок та учасників «живого вертепу»); відображення традицій відзначення релігійних свят зимового циклу; виконавська майстерність; художнє оформлення дійства. Переможці фестивалю будуть нагороджені спеціальними відзнаками та грошовими винагородами.
Анкети-заявки про участь у фестивалі подаються до 30 грудня
2017 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Богдана
Хмельницького, 1, м. Луцьк, 43025. Телефон для довідок: 728778.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 грудня
26 грудень, 19:00
«Почекун» та Винник: назвали найпопулярніші меми-2017
26 грудень, 18:49
У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів
26 грудень, 18:34
Польща запроваджує нові правила для заробітчан
26 грудень, 18:14
Оприлюднили дві серії фільму луцької студії про Реформацію. ВІДЕО
26 грудень, 18:02
Медіа