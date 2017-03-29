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ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*

ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*
Про перебіг розбудови ковельського «Паркового кварталу» та загалом про життя будівельників «Перший» розпитав у виконроба ЖК «Парковий квартал» Олександра Поліщука.

Зосереджений, точний і веселий, - саме там можна охарактеризувати Олександра Поліщука. Йому 33, але він вже є майстром не лише своєї справи, а й багатьох інших. Чоловік і майбутній батько. Людина, яка завжди знаходить спільну мову і вміє правильно керувати. Про своє життя і таємниці створення помешкань чоловік розповів журналістами «Першого».

- Чому Ви обрали професію саме будівельника?

- Ще з дитинства була мрія будувати. Так і вийшло. Навчався в Луцьку, закінчив політехнічний інститут. Їздив за кордон, був на Сахаліні, Курильських островах. На Сахаліні в основному будували дороги, займались благоустроєм острова. Фірма була велика. Родич досі там директором працює. Контракт підписали зі мною на півроку, але працював там 8 місяців. Двічі був на Сахаліні: в 2008 і 2012 роках. В Україні тоді таке відбувалося, взагалі думав переїхати в Білорусь, там бабця моя проживає. Але все ж повернувся додому, тепер живу і працюю тільки тут.

- Що найбільше подобається у Вашій професії?

- Як будівництво росте на очах… Власна продуктивність, коли сам цим всім керуєш. Розказуєш, підказуєш, допомагаєш. Зранку приходиш - бачиш одне, ввечері - вже зовсім інше. І так кожного дня.

ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*
ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*


- Повернувшись в Україну, не думали змінити роботу?

- Ні, не думав. Подобається саме будівництво. Як то кажуть: «І нести тяжко, і викинути шкода». (сміється, - Авт.) Жартую, звичайно… В «Парковому кварталі» хороший колектив, керівництво, є кар’єрний ріст, бо починав я тут працювати зварювальником, а вже виконроб.

- Як вдається налагодити роботу на будівельному майданчику?

- Взагалі керувати людьми дуже важко. До кожного треба свій підхід. Спочатку в Ковелі працювали луцькі хлопці, я був один приїжджий. Зараз підібрав колектив. Хлопці з Ковеля і прилеглих сіл. З деякими більше 2 років працюємо, штат не змінюється. У нашому колективі всі розуміють один одного з півслова. Будують на совість, не треба ходити, бігати, дивитись, що там робиться.

- Як проходить ваш робочий день?

- Починається мій день з перевірки охорони, вони здають мені зміну, я дивлюсь чи нічого не пропало, чи все в порядку. Далі проводжу планерку, кажу кожному, що йому робити, даю завдання. Потім займаюся актами, заявками. Контролюю все, роблю по 3-4 обходи за день. Бачите ж яка велика територія. Один раз обійшов, вже другий треба починати. Завершую о 7-8 годині. Інколи доводиться по вихідних приїжджати, приймати матеріали.

- Що думаєте про будинки, які будуєте, не хотіли б жити тут самі?

- Та є така думка. Назбираю грошей і куплю квартиру тут.

- В багатьох квартирах вже живуть люди?

- В дев’ятьох квартирах люди живуть вже повноцінно. Все функціонує: каналізація, газ, опалення, вода. Перші мешканці заселилися 2017 року, перед Паскою. В основному це молоді сім’ї.

- Де мрієте опинитись через 10 років?

- В незалежній Україні. З тим, що зараз відбувається може бути все, що хочеш.

ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*


Детальніше про те, на якому етапі зараз будівництво у ЖК «Парковий квартал» розповіла менеджер продажу Ольга Литвак.


ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*
ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*
ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*
ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*

За її словами, ремонтні роботи у другій черзі житлового комплексу – на завершальному етапі. У першому та другому під’їздах другої черги встановлюють вхідні двері у квартири, фарбують стіни та кладуть плитку у під’їздах. Третій під’їзд другої черги повністю готовий.

ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*
ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*


Також Ольга Литвак наголосила, що триває будівництво третьої черги «Паркового кварталу», зокрема, наразі будівельники зводять другий поверх перших двох під’їздів. Благоустрій прибудинкової території – теж на фінішній прямій.

ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*
ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*
ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*
ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*


Нагадаємо, що БК «Інвестор» пропонує унікальну пропозицію: вселяйся вже, плати потім. Адже, придбати готову квартиру у житловому комплексі «Парковий квартал» можна на умовах відтермінування.

Зацікавилися? Телефонуйте (068) 300-20-10 або звертайтесь у відділ продажу за адресою: м. Ковель, вул. Глібова, 8б.

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Теги: БК Інвестор, реклама, житло, квартира, купівля, ЖК Парковий квартал, Ковель
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