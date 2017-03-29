вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон

Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон
Боєць 56-ї бригади Володимир Гізун із села Любохини Старовижівського району, якого нещодавно визволили із полону бойовиків, розповів про умови утримання в заручниках.

Під час зустрічі 29 грудня на Театральному майдані боєць пригадав, як потрапив у полон російських найманців. Його тримали спочатку у підвалі приміщення колишнього управління служби безпеки України у Донецьку – тут полонених розвели по окремих приміщеннях-камерах.

Та потім заручників перевезли до макіївської колонії, де їх посадили по троє людей в камері окремо від в’язнів. Проте коли полоненим привозили передачі від рідних та волонтерів, власне до бійців доходило мало.

«Нас оббирали, ми отримували, може, половину - відбирав і конвой, який нас охороняв, і зеки. А потім ми стали жалітися – ми страждаємо, материнські сльози, а нас оббирають. Так, ми получили, але потім сєпари зрозуміли і стали контролювати – відкривали посилки при нас. Бо до того було, що привозять посилки, а ти їх взагалі не бачиш і не отримуєш – їсиш їхню гнилу капусту і кислий суп»,- пригадує волинянин. Харчували полонених у Донецьку по 2 рази на день, а в колонії – тричі.

ДИВИТИСЯ ФОТО: ЯК У ЛУЦЬКУ ЗУСТРІЧАЛИ ЗВІЛЬНЕНИХ З ПОЛОНУ

Разом із Гізуном у полоні в псевдореспубліці «ДНР» більше не було волинян – Артема Віндюка, який теж 29 грудня повернувся додому, тримали у так званій «ЛНР». Чоловік пригадує, що на початку 2016 року раз на місяць чи на 2 давали поговорити із рідними телефоном. А вже коли перевезли в колонію, то півроку не давали навіть написати лист. Натомість чоловіків залучали на роботи.

«На початку 2016 року вивозили працювати в ГСМ і в аеропорт на уборки. Вивозили навіть своїх пацанів діставати з-під плит трупи», - розповів чоловік. За невиконання наказів – били.

«Казали – дивись, ти в дітей прийшов стріляти. Я кажу ні, я прийшов проти російської агресії, я за Донецьк прийшов. А вони казали чого я прийшов сюди з Волині, що ти тут робиш?... Я прийшов за український народ стояти, проти російського агресора. Вони питали, де я бачив там руских. Я сказав що мене взяли рускі - російська диверсійно-розвідувальна група», - розповів Гізун.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: ЯК У ЛУЦЬКУ ЗУСТРІЧАЛИ ЗВІЛЬНЕНИХ З ПОЛОНУ

Перебуваючи в ув’язнені сепаратистів, до бійців української армії ставилися не надто прихильно – між тим, часто хлопці потребували медичної допомоги.

«Бувало, зуб нариває, болить до того, а вони кажуть - ми вам нічого не можемо надати. Кріпилися, як могли, до останнього. Молилися і вірили в Бога, кожен вечір. Я раніше так до Бога не звертався – зараз я кожного дня молюся, і Слава Бону, що він мене врятував», - каже Володимир Гізун.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Гізун, полон, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Чергова брехня з вуст укропівців, – луцький депутат обурився історією із «Луцьктеплом»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє туристів з Луцька заблукали в Карпатах
Сьогодні, 10:33
На кордоні Польщі та України хочуть звести «стіну»
Сьогодні, 09:35
Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон
Сьогодні, 09:33
Розшукують водія та пасажирів, які втекли з місця аварії під Луцьком
Сьогодні, 09:20
Волинський КОРД завершив підготовку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:21
Схожі новини
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
29 грудень, 20:38
Як у Луцьку зустрічали звільнених з полону Артема Віндюка та Володимира Гізуна. ФОТО Як у Луцьку зустрічали звільнених з полону Артема Віндюка та Володимира Гізуна. ФОТО
29 грудень, 22:46
Зі сміхом та сльозами: у центрі Луцька вітали звільнених бійців. ФОТО Зі сміхом та сльозами: у центрі Луцька вітали звільнених бійців. ФОТО
29 грудень, 21:11
Чергова брехня з вуст укропівців, – луцький депутат обурився історією із «Луцьктеплом» Чергова брехня з вуст укропівців, – луцький депутат обурився історією із «Луцьктеплом»
29 грудень, 12:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
29 грудень, 20:38
 2
Як у Луцьку зустрічали звільнених з полону Артема Віндюка та Володимира Гізуна. ФОТО
29 грудень, 22:46
 1
Дітвора в захваті: в Луцьку гостювала святкова фура Coca-Cola. ФОТО
29 грудень, 18:17
 1
Святкова фура від Coca-Cola в Луцьку. ФОТО
29 грудень, 16:55
 1
Чергова брехня з вуст укропівців, – луцький депутат обурився історією із «Луцьктеплом»
29 грудень, 12:21
 1
Медіа
відео
1/8