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«Не більше 100 метрів»: волинян попереджають про погану видимість на дорозі

«Не більше 100 метрів»: волинян попереджають про погану видимість на дорозі
На дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Теребляче погана видимість.

Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Луцька.

У Волинській області ця траса проходить через Ратне, Ковель, Рожище, Луцьк. Видимість становить не більше 100 метрів, – застерігають полісмени.

Тому радять не перевищувати швидкість, не здійснювати різких маневрів і бути уважними.

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Теги: дороги, безпека
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