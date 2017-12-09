«Не більше 100 метрів»: волинян попереджають про погану видимість на дорозі





Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Луцька.



У Волинській області ця траса проходить через Ратне, Ковель, Рожище, Луцьк. Видимість становить не більше 100 метрів, – застерігають полісмени.



Тому радять не перевищувати швидкість, не здійснювати різких маневрів і бути уважними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Теребляче погана видимість.Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Луцька.У Волинській області ця траса проходить через Ратне, Ковель, Рожище, Луцьк. Видимість становить не більше 100 метрів, – застерігають полісмени.Тому радять не перевищувати швидкість, не здійснювати різких маневрів і бути уважними.

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