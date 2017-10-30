Як перерахують субсидії на світло у 2018-му: нормативи
Сьогодні, 12:51
Із січня 2018 року органи соцзахисту проведуть перерахунок житлових субсидій без звернення громадян.
Про це повідомили в управлінні соціального захисту населення Володимир-Волинської міськради
Норми користування послугами з електропостачання з 1 січня 2018 року для нарахування житлових субсидій становлять:
у житлових приміщеннях (будинках) – 70 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт•г на місяць;
обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води – 110 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 230 кВт•г на місяць;
обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води – 130 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 250 кВт•г на місяць;
не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів – 100 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 220 кВт•г на місяць;
у селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, – 30 кВт•г на місяць на одну особу.
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Про це повідомили в управлінні соціального захисту населення Володимир-Волинської міськради
Норми користування послугами з електропостачання з 1 січня 2018 року для нарахування житлових субсидій становлять:
у житлових приміщеннях (будинках) – 70 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт•г на місяць;
обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води – 110 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 230 кВт•г на місяць;
обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води – 130 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 250 кВт•г на місяць;
не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів – 100 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 220 кВт•г на місяць;
у селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, – 30 кВт•г на місяць на одну особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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