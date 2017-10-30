Як перерахують субсидії на світло у 2018-му: нормативи

Із січня 2018 року органи соцзахисту проведуть перерахунок житлових субсидій без звернення громадян.Про це повідомили в управлінні соціального захисту населення Володимир-Волинської міськрадиНорми користування послугами з електропостачання з 1 січня 2018 року для нарахування житлових субсидій становлять:у житлових приміщеннях (будинках) – 70 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт•г на місяць;обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води – 110 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 230 кВт•г на місяць;обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води – 130 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 250 кВт•г на місяць;не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів – 100 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 220 кВт•г на місяць;у селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, – 30 кВт•г на місяць на одну особу.