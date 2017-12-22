Концерт «Бумбоксу» у Луцьку відбудеться навесні

Концерт гурту "Бумбокс", який раніше був скасований, відбудеться навесні в рамках туру "Голий Король".Про це йдеться на офіційній сторінці гурту "Бумбокс" у Facebook.Сьомого вересня 2017 року з концерту в Чернівцях почався концертний тур Бумбоксу - "Голий Король". Турне присвячене виходу EP "Голий Король". Його перша частина охопила 16 міст України."Бумбокс" проїхали від Чернівців до Миколаєва та від Києва до Ужгорода. З ближнього-далекого зарубіжжя Хливнюк і К зіграли концерти в Польщі, Португалії, Іспанії, США та Канаді.У березні та квітні 2018 "Бумбокс" з туром "Голий Король" приїде у вісім міст України.2 березня – Харків16 березня – Рівне17 березня – Ковель18 березня – Луцьк29 березня – Маріуполь30 березня – Кривий Ріг13 квітня – Тернопіль14 квітня – Кам’янецьМіні-альбом Бумбокс - “Голий Король”"Голий Король" - міні-альбом гурту Бумбокс, записаний в Києві і Василькові на студіях "Бобiна" і "На хаті Records" звукорежисерами Дмитром Хомулко і Олександром Крамером. Музика для Мас випускає альбом на касетах та в електронному вигляді. Вініл і CD випущені United Music Group. Електронна та CD-версія EP "Голий Король" стали доступними 22 серпня 2017.