вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Концерт «Бумбоксу» у Луцьку відбудеться навесні

Концерт гурту "Бумбокс", який раніше був скасований, відбудеться навесні в рамках туру "Голий Король".

Про це йдеться на офіційній сторінці гурту "Бумбокс" у Facebook.

Сьомого вересня 2017 року з концерту в Чернівцях почався концертний тур Бумбоксу - "Голий Король". Турне присвячене виходу EP "Голий Король". Його перша частина охопила 16 міст України.

"Бумбокс" проїхали від Чернівців до Миколаєва та від Києва до Ужгорода. З ближнього-далекого зарубіжжя Хливнюк і К зіграли концерти в Польщі, Португалії, Іспанії, США та Канаді.

У березні та квітні 2018 "Бумбокс" з туром "Голий Король" приїде у вісім міст України.

2 березня – Харків
16 березня – Рівне
17 березня – Ковель
18 березня – Луцьк
29 березня – Маріуполь
30 березня – Кривий Ріг
13 квітня – Тернопіль
14 квітня – Кам’янець

Міні-альбом Бумбокс - “Голий Король”

"Голий Король" - міні-альбом гурту Бумбокс, записаний в Києві і Василькові на студіях "Бобiна" і "На хаті Records" звукорежисерами Дмитром Хомулко і Олександром Крамером. Музика для Мас випускає альбом на касетах та в електронному вигляді. Вініл і CD випущені United Music Group. Електронна та CD-версія EP "Голий Король" стали доступними 22 серпня 2017.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бумбокс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Там немає що слухати
Відповісти
Вибір редактора
Палиця чи Гунчик: хто допоміг розблокувати рахунки «Луцьктепла»
Доля пам’ятки у Старому місті оповита туманом, - ЗМІ
Завтра у Луцьку передадуть Вифлеємський вогонь миру
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Українська тенісистка виграла перший турнір у 2018-му
Сьогодні, 13:16
Погода в Луцьку та у Волинській області на Різдво
Сьогодні, 13:03
Концерт «Бумбоксу» у Луцьку відбудеться навесні
Сьогодні, 12:41
Як діти відпочивали у резиденції Санта-Клауса під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 11:36
У МОЗ заявили про спалах гепатиту А
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
Концерт «Бумбоксу» у Луцьку відбудеться навесні Концерт «Бумбоксу» у Луцьку відбудеться навесні
22 грудень, 2017, 19:16
Скасували концерт «Бумбоксу» в Луцьку Скасували концерт «Бумбоксу» в Луцьку
28 вересень, 2017, 10:29
У Луцьк приїде «Бумбокс» з «Голим королем» У Луцьк приїде «Бумбокс» з «Голим королем»
10 вересень, 2017, 11:04
У Луцьк приїде «Бумбокс» У Луцьк приїде «Бумбокс»
14 червень, 2017, 07:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новорічний Луцьк із висоти пташиного польоту: зворушливе відео
05 січень, 11:40
 2
Фантастичні фото передріздвяного Луцька
05 січень, 18:39
 1
Українська тенісистка виграла перший турнір у 2018-му
Сьогодні, 13:16
 0
Погода в Луцьку та у Волинській області на Різдво
Сьогодні, 13:03
 0
Концерт «Бумбоксу» у Луцьку відбудеться навесні
Сьогодні, 12:41
 0
Медіа
відео
1/8