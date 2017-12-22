Концерт «Бумбоксу» у Луцьку відбудеться навесні
Сьогодні, 12:41
Концерт гурту "Бумбокс", який раніше був скасований, відбудеться навесні в рамках туру "Голий Король".
Про це йдеться на офіційній сторінці гурту "Бумбокс" у Facebook.
Сьомого вересня 2017 року з концерту в Чернівцях почався концертний тур Бумбоксу - "Голий Король". Турне присвячене виходу EP "Голий Король". Його перша частина охопила 16 міст України.
"Бумбокс" проїхали від Чернівців до Миколаєва та від Києва до Ужгорода. З ближнього-далекого зарубіжжя Хливнюк і К зіграли концерти в Польщі, Португалії, Іспанії, США та Канаді.
У березні та квітні 2018 "Бумбокс" з туром "Голий Король" приїде у вісім міст України.
2 березня – Харків
16 березня – Рівне
17 березня – Ковель
18 березня – Луцьк
29 березня – Маріуполь
30 березня – Кривий Ріг
13 квітня – Тернопіль
14 квітня – Кам’янець
Міні-альбом Бумбокс - “Голий Король”
"Голий Король" - міні-альбом гурту Бумбокс, записаний в Києві і Василькові на студіях "Бобiна" і "На хаті Records" звукорежисерами Дмитром Хомулко і Олександром Крамером. Музика для Мас випускає альбом на касетах та в електронному вигляді. Вініл і CD випущені United Music Group. Електронна та CD-версія EP "Голий Король" стали доступними 22 серпня 2017.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційній сторінці гурту "Бумбокс" у Facebook.
Сьомого вересня 2017 року з концерту в Чернівцях почався концертний тур Бумбоксу - "Голий Король". Турне присвячене виходу EP "Голий Король". Його перша частина охопила 16 міст України.
"Бумбокс" проїхали від Чернівців до Миколаєва та від Києва до Ужгорода. З ближнього-далекого зарубіжжя Хливнюк і К зіграли концерти в Польщі, Португалії, Іспанії, США та Канаді.
У березні та квітні 2018 "Бумбокс" з туром "Голий Король" приїде у вісім міст України.
2 березня – Харків
16 березня – Рівне
17 березня – Ковель
18 березня – Луцьк
29 березня – Маріуполь
30 березня – Кривий Ріг
13 квітня – Тернопіль
14 квітня – Кам’янець
Міні-альбом Бумбокс - “Голий Король”
"Голий Король" - міні-альбом гурту Бумбокс, записаний в Києві і Василькові на студіях "Бобiна" і "На хаті Records" звукорежисерами Дмитром Хомулко і Олександром Крамером. Музика для Мас випускає альбом на касетах та в електронному вигляді. Вініл і CD випущені United Music Group. Електронна та CD-версія EP "Голий Король" стали доступними 22 серпня 2017.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Там немає що слухати
Вибір редактора
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Українська тенісистка виграла перший турнір у 2018-му
Сьогодні, 13:16
Погода в Луцьку та у Волинській області на Різдво
Сьогодні, 13:03
Концерт «Бумбоксу» у Луцьку відбудеться навесні
Сьогодні, 12:41
Як діти відпочивали у резиденції Санта-Клауса під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 11:36
У МОЗ заявили про спалах гепатиту А
Сьогодні, 11:08