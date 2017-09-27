Доколядувались: 13-річні хлопці отруїлись алкоголем
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У Закарпатській області отруїлися алкоголем 13-річні колядники.
Про це інформує прес-служба ГУНП у Запорізькій області.
7 січня о 2:00 в поліцію міста Хуст надійшло повідомлення лікаря приймального відділення Хустської районної лікарні про те, що до них доставили двох підлітків із важким алкогольним отруєнням.
В лікарню прибула слідчо-оперативна група. Поліція встановила, що два жителі села Драгово Хустського району віком 13 років отруїлися під час колядування алкогольними напоями, якими їх пригостили знайомі.
Стан одного з хлопчиків важкий, він перебуває в реанімації. Другий знаходиться на лікуванні в дитячому відділенні, в нього лікарі діагностували середньої тяжкості алкогольне отруєння.
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Про це інформує прес-служба ГУНП у Запорізькій області.
7 січня о 2:00 в поліцію міста Хуст надійшло повідомлення лікаря приймального відділення Хустської районної лікарні про те, що до них доставили двох підлітків із важким алкогольним отруєнням.
В лікарню прибула слідчо-оперативна група. Поліція встановила, що два жителі села Драгово Хустського району віком 13 років отруїлися під час колядування алкогольними напоями, якими їх пригостили знайомі.
Стан одного з хлопчиків важкий, він перебуває в реанімації. Другий знаходиться на лікуванні в дитячому відділенні, в нього лікарі діагностували середньої тяжкості алкогольне отруєння.
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Коментарі 1
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