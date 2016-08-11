У Луцьку відтворять давні традиції святкування Різдва





11 січня (четвер) у Художньому музеї відбудеться акція «Різдвяне сяйво міста», - інформує



Ідея: реконструкція традицій міського святкування Різдва в Україні.



Мета: популяризація вітчизняної культури.



В програмі свята:



Творчі діалоги науковців про давні традиції святкування Різдва в шляхетських родинах та міських оселях українців;



Презентація-сюрприз унікальних предметів шляхетського побуту, що використовувались під час різдвяних свят із колекції ВКМ;



Декламування різдвяних віршів українських поетів XVII ст.;



Концерт «Аліса в країні fortepiano чудес» за участі лауреата Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця Аліси Заїки, м.Київ.



У проведенні свята візьмуть участь: засновник культурологічного проекту «Мистецькі експедиції» Людмила Гарарук (Київ) та художниця Лариса Пуханова (Київ).



Вхід по запрошеннях та музейних квитках, що придбані за 1 день до початку події.



Дрес-код: святково-урочистий. Учасників дійства просять активно долучитись до створення в музеї особливої різдвяної аури.



Початок акції: 11 січня (четвер) о 16:00.



Місце зустрічі: Художній музей м. Луцька – відділ ВКМ,

вул. Кафедральна 1-А, (Луцький замок)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Художній музей – відділ Волинського краєзнавчого музею, продовжує цикл культурно-мистецьких акцій в рамках проекту «Довгі осінні, зимові вечори», які передбачають цікаві творчі зустрічі, концертні програми, презентації нових книг, мистецьких та літературних доробків.11 січня (четвер) у Художньому музеї відбудеться акція «Різдвяне сяйво міста», - інформує Музейний простір Волині Ідея: реконструкція традицій міського святкування Різдва в Україні.Мета: популяризація вітчизняної культури.В програмі свята:Творчі діалоги науковців про давні традиції святкування Різдва в шляхетських родинах та міських оселях українців;Презентація-сюрприз унікальних предметів шляхетського побуту, що використовувались під час різдвяних свят із колекції ВКМ;Декламування різдвяних віршів українських поетів XVII ст.;Концерт «Аліса в країні fortepiano чудес» за участі лауреата Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця Аліси Заїки, м.Київ.У проведенні свята візьмуть участь: засновник культурологічного проекту «Мистецькі експедиції» Людмила Гарарук (Київ) та художниця Лариса Пуханова (Київ).Вхід по запрошеннях та музейних квитках, що придбані за 1 день до початку події.Дрес-код: святково-урочистий. Учасників дійства просять активно долучитись до створення в музеї особливої різдвяної аури.Початок акції: 11 січня (четвер) о 16:00.Місце зустрічі: Художній музей м. Луцька – відділ ВКМ,вул. Кафедральна 1-А, (Луцький замок)

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