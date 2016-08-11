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У Луцьку відтворять давні традиції святкування Різдва

У Луцьку відтворять давні традиції святкування Різдва
Художній музей – відділ Волинського краєзнавчого музею, продовжує цикл культурно-мистецьких акцій в рамках проекту «Довгі осінні, зимові вечори», які передбачають цікаві творчі зустрічі, концертні програми, презентації нових книг, мистецьких та літературних доробків.

11 січня (четвер) у Художньому музеї відбудеться акція «Різдвяне сяйво міста», - інформує Музейний простір Волині.

Ідея: реконструкція традицій міського святкування Різдва в Україні.

Мета: популяризація вітчизняної культури.

В програмі свята:

Творчі діалоги науковців про давні традиції святкування Різдва в шляхетських родинах та міських оселях українців;

Презентація-сюрприз унікальних предметів шляхетського побуту, що використовувались під час різдвяних свят із колекції ВКМ;

Декламування різдвяних віршів українських поетів XVII ст.;

Концерт «Аліса в країні fortepiano чудес» за участі лауреата Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця Аліси Заїки, м.Київ.

У проведенні свята візьмуть участь: засновник культурологічного проекту «Мистецькі експедиції» Людмила Гарарук (Київ) та художниця Лариса Пуханова (Київ).

Вхід по запрошеннях та музейних квитках, що придбані за 1 день до початку події.

Дрес-код: святково-урочистий. Учасників дійства просять активно долучитись до створення в музеї особливої різдвяної аури.

Початок акції: 11 січня (четвер) о 16:00.

Місце зустрічі: Художній музей м. Луцька – відділ ВКМ,
вул. Кафедральна 1-А, (Луцький замок)
У Луцьку відтворять давні традиції святкування Різдва

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Теги: Різдво, акція, музей
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