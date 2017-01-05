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На Різдво до Луцька приїхали діти з зони АТО. ФОТО

На Різдво до Луцька приїхали діти з зони АТО. ФОТО
Центр національно-патріотичного виховання та ГО Пласт на Волині долучився до організації дозвілля гостей з Луганщини.

Про це повідомляється на сторінці Центру національно-патріотичного виховання у Facebook.
Так, 6 січня для 22 дітей було провели екскурсію Старим містом, а також майстерку з виготовлення різдвяної іграшки-пташечки.

Крім того, 6 січня діти відвідали святкове богослужіння у Жидичинському монастирі, а Святвечір вони провели на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.


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Теги: Пласт
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