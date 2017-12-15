Операцію Настусі Абрамчук перенесли
Сьогодні, 14:08
Операцію Настусі Абрамчук перенесли на завтра.
Про це йдеться на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.
За інформацією, в крові дівчинки впали солі, і анестезіолог вирішив знищити ризики і спочатку відновити баланс, а потім оперувати.
«Ось такі в нас новини... Мама і тато поруч з Настусею в клініці.. Намагаються триматися... Світланочко!! Сергію!! Настуся!! Ми з вами своїми серцями... Віримо... Все буде добре...» – йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.
За інформацією, в крові дівчинки впали солі, і анестезіолог вирішив знищити ризики і спочатку відновити баланс, а потім оперувати.
«Ось такі в нас новини... Мама і тато поруч з Настусею в клініці.. Намагаються триматися... Світланочко!! Сергію!! Настуся!! Ми з вами своїми серцями... Віримо... Все буде добре...» – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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