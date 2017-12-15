Операцію Настусі Абрамчук перенесли

Настусі Абрамчук перенесли на завтра.



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За інформацією, в крові дівчинки впали солі, і анестезіолог вирішив знищити ризики і спочатку відновити баланс, а потім оперувати.



«Ось такі в нас новини... Мама і тато поруч з Настусею в клініці.. Намагаються триматися... Світланочко!! Сергію!! Настуся!! Ми з вами своїми серцями... Віримо... Все буде добре...» – йдеться в дописі.

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