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Операцію Настусі Абрамчук перенесли

Операцію Настусі Абрамчук перенесли
Операцію Настусі Абрамчук перенесли на завтра.

Про це йдеться на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.

За інформацією, в крові дівчинки впали солі, і анестезіолог вирішив знищити ризики і спочатку відновити баланс, а потім оперувати.

«Ось такі в нас новини... Мама і тато поруч з Настусею в клініці.. Намагаються триматися... Світланочко!! Сергію!! Настуся!! Ми з вами своїми серцями... Віримо... Все буде добре...» – йдеться в дописі.

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Теги: Настуся Абрамчук, збір коштів, благодійність, вибір редактора, варте уваги
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