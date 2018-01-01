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9 січня на Волині: гортаючи календар

9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у луцького скульптора Миколи Голованя (на фото).

Також день народження у колишнього голови Волинської облради Василя Дмитрука.

День небесного покровителя відзначають усі, хто носить ім’я Степан.

Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.

Цього дня 1898 року у Володимирі-Волинському народився Олександр Цинкаловський – історик, музеолог, археолог, етнограф, дослідник Волині.

Упродовж 1917-1920 років служив у Дієвій армії УНР. Був організатором українських шкіл на Кременеччині. Після поразки Визвольних змагань повернувся до Володимира-Волинського.

Працює учителем, був активним діячем володимирської «Просвіти».

Згодом досліджував історичні пам’ятки та археологічні знахідки Волині, Полісся і Підляшшя.

У 1936-1939 роках очолював Волинський музей при Кременецькому ліцеї. Уже після смерті зусиллями Інституту дослідів Волині з'являється друком фундаментальний двотомний краєзнавчий словник «Стара Волинь і Волинське Полісся», над яким учений працював понад 30 років. Словник вмістив гасла про 1442 населених пункти Волині і Полісся.

Помер у Кракові в 1983 році. Похований на православному цвинтарі на Волі у Варшаві.

Також 9 січня 1992 року був утворений Старовижівський районний народний краєзнавчий музей.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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