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Біометрика в дії: Росія відповідає провокаціями

Біометрика в дії: Росія відповідає провокаціями
Перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк заявив, що російська сторона відповідає провокативними діями на запровадження біометричного контролю Україною.

Про це йдеться на сайті МВС.

«Як ми і очікували, під час святкових днів відбулися провокаційні дії проти наших громадян зі сторони Російської Федерації у зв’язку із введенням біометричного контролю. Лише протягом сьогоднішньої доби російська сторона відмовилася пропускати 18 наших транспортних засобів, без складання відповідних документів та пояснення причини», - сказав Василь Серватюк.

Він наголосив, що ДПСУ очікує ще більше провокацій зі сторони країни-агресора, тому пункти пропуску посилені технікою та особовим складом.

Перший заступник голови ДПСУ зазначив, що з початку року біометричний контроль пройшли 29 тисяч іноземців, з них 24 тисячі росіяни.

Василь Серватюк наголосив, що лише за три минулі доби прикордонники зафіксували 48 спрацювань за базами даних Інтерполу.


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Теги: біометричний контроль, Росія, МВС
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Коментарі 3
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Нічого, українці терплячі.
Три доби і вже 48 злочинців в Україну зась. Так тримати, респект!
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повноцінні гейропці - Африка відпочиває!
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хто про шо, а педіки про геїв
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