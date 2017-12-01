Справа Каті Литкіної: опублікували фото, які знайшли у телефоні підозрюваного
Сьогодні, 11:59
В Ковельському міськрайонному суді під час засідання 9-го січня показали частину відновлених фотографій Катерини Литкіної, що були видалені з карти пам’яті, яку знайшли в телефоні обвинувачуваного у вбивстві Назара Статочнюка.
У присутності спеціалістів Ткачука та Бендовського, котрі виконували комп’ютерну експертизу, на засіданні також дослідили зміст переписки та коментарів Статочнюка у мережі “ВКонтакте” за 2016-й та минулі роки, - пише Буг.
Експерти відновили фото з флешки, які не потрапили в соціальні мережі, частини їх не бачили навіть батьки дівчини. На одному з них – манікюр, з яким її знайшли мертвою на териконі, на іншому – кросівки, в які вона була взута, коли відшукали тіло.
Присутні на засіданні могли побачити спільні фото Каті з її хлопцем Мироном, фотографії з випускного в 9-му класі.
На світлинах є елементи побуту (частини стола, комп’ютера, кімнати вбитої), що свідчить про те, що вона – автор фото, видалених з флешки.
Мама Каті впевнена, її донька б не відсилала таких світлин Назару і вони перебували виключно у її користуванні. Натомість захисники Статочнюка вважають: не можна категорично стверджувати, що ці файли зроблені телефоном Катерини, а не переміщені через інтернет.
“Ми ще повернемося до спеціальних програм і я буду ставити питання про їх дослідження”, – сказав Сергій Полячук.
“На фотографії, де пилочка лежить на столику, – кімната, де спала Катя. Не думаю, що Назар прийшов і це все пофотографував, – зауважила Вікторія Литкіна, – Хотіла звернути увагу на фото, на якому нігті Каті… донька померла з таким манікюром. Воно зроблене за кілька днів до загибелі”.
На судовому засіданні дослідили й інші відновлені файли. Зазначалось, що 3-го серпня на телефоні Назара з’явилося повідомлення “Вітаємо в Угорщині”. На питанні виїзду хлопця за кордон ставили акцент і на попередніх слуханнях, адже він покинув Україну відразу після вбивства Литкіної.
До відновлених в інтернеті коментарів Статочнюка у колегії суду з’явилося багато питань, знову підняли тему поширених ним світлин з Катериною Литкіною в групі “Пліткарка”.
Зокрема суддів зацікавила переписка хлопця зі знайомими, які прямо запитували його, чи має ще фотографії Каті та цікавилися, чи це він виклав її фото. На останнє хлопець відповів: “Возможно, но не факт”.
Батьки вбитої та адвокати впевнені, що йдеться про світлини Каті у бюстгалтері, які Назар розкидав в інтернеті у 2016-му році. Вікторія Литкіна пригадала, що тоді навіть вчителі просили у Статочнюка видалити ці фото, однак він не послухав.
У переписці містилися репліки на кшталт “Я диявол” та інші, в них брали активну участь свідки, які в залі суду стверджували, що не спілкувались зі Статочнюком.
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У присутності спеціалістів Ткачука та Бендовського, котрі виконували комп’ютерну експертизу, на засіданні також дослідили зміст переписки та коментарів Статочнюка у мережі “ВКонтакте” за 2016-й та минулі роки, - пише Буг.
Експерти відновили фото з флешки, які не потрапили в соціальні мережі, частини їх не бачили навіть батьки дівчини. На одному з них – манікюр, з яким її знайшли мертвою на териконі, на іншому – кросівки, в які вона була взута, коли відшукали тіло.
Присутні на засіданні могли побачити спільні фото Каті з її хлопцем Мироном, фотографії з випускного в 9-му класі.
На світлинах є елементи побуту (частини стола, комп’ютера, кімнати вбитої), що свідчить про те, що вона – автор фото, видалених з флешки.
Мама Каті впевнена, її донька б не відсилала таких світлин Назару і вони перебували виключно у її користуванні. Натомість захисники Статочнюка вважають: не можна категорично стверджувати, що ці файли зроблені телефоном Катерини, а не переміщені через інтернет.
“Ми ще повернемося до спеціальних програм і я буду ставити питання про їх дослідження”, – сказав Сергій Полячук.
“На фотографії, де пилочка лежить на столику, – кімната, де спала Катя. Не думаю, що Назар прийшов і це все пофотографував, – зауважила Вікторія Литкіна, – Хотіла звернути увагу на фото, на якому нігті Каті… донька померла з таким манікюром. Воно зроблене за кілька днів до загибелі”.
На судовому засіданні дослідили й інші відновлені файли. Зазначалось, що 3-го серпня на телефоні Назара з’явилося повідомлення “Вітаємо в Угорщині”. На питанні виїзду хлопця за кордон ставили акцент і на попередніх слуханнях, адже він покинув Україну відразу після вбивства Литкіної.
До відновлених в інтернеті коментарів Статочнюка у колегії суду з’явилося багато питань, знову підняли тему поширених ним світлин з Катериною Литкіною в групі “Пліткарка”.
Зокрема суддів зацікавила переписка хлопця зі знайомими, які прямо запитували його, чи має ще фотографії Каті та цікавилися, чи це він виклав її фото. На останнє хлопець відповів: “Возможно, но не факт”.
Батьки вбитої та адвокати впевнені, що йдеться про світлини Каті у бюстгалтері, які Назар розкидав в інтернеті у 2016-му році. Вікторія Литкіна пригадала, що тоді навіть вчителі просили у Статочнюка видалити ці фото, однак він не послухав.
У переписці містилися репліки на кшталт “Я диявол” та інші, в них брали активну участь свідки, які в залі суду стверджували, що не спілкувались зі Статочнюком.
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