Справа Каті Литкіної: опублікували фото, які знайшли у телефоні підозрюваного

Катерини Литкіної, що були видалені з Назара Статочнюка.



У присутності спеціалістів Ткачука та Бендовського, котрі виконували комп’ютерну експертизу, на засіданні також дослідили зміст переписки та коментарів Статочнюка у мережі “ВКонтакте” за 2016-й та минулі роки, - пише



Експерти відновили фото з флешки, які не потрапили в соціальні мережі, частини їх не бачили навіть батьки дівчини. На одному з них – манікюр, з яким її знайшли мертвою на териконі, на іншому – кросівки, в які вона була взута, коли відшукали тіло.



Присутні на засіданні могли побачити спільні фото Каті з її хлопцем Мироном, фотографії з випускного в 9-му класі.



На світлинах є елементи побуту (частини стола, комп’ютера, кімнати вбитої), що свідчить про те, що вона – автор фото, видалених з флешки.



Мама Каті впевнена, її донька б не відсилала таких світлин Назару і вони перебували виключно у її користуванні. Натомість захисники Статочнюка вважають: не можна категорично стверджувати, що ці файли зроблені телефоном Катерини, а не переміщені через інтернет.



“Ми ще повернемося до спеціальних програм і я буду ставити питання про їх дослідження”, – сказав Сергій Полячук.



“На фотографії, де пилочка лежить на столику, – кімната, де спала Катя. Не думаю, що Назар прийшов і це все пофотографував, – зауважила Вікторія Литкіна, – Хотіла звернути увагу на фото, на якому нігті Каті… донька померла з таким манікюром. Воно зроблене за кілька днів до загибелі”.



На судовому засіданні дослідили й інші відновлені файли. Зазначалось, що 3-го серпня на телефоні Назара з’явилося повідомлення “Вітаємо в Угорщині”. На питанні виїзду хлопця за кордон ставили акцент і на попередніх слуханнях, адже він покинув Україну відразу після вбивства Литкіної.



До відновлених в інтернеті коментарів Статочнюка у колегії суду з’явилося багато питань, знову підняли тему поширених ним світлин з Катериною Литкіною в групі “Пліткарка”.



Зокрема суддів зацікавила переписка хлопця зі знайомими, які прямо запитували його, чи має ще фотографії Каті та цікавилися, чи це він виклав її фото. На останнє хлопець відповів: “Возможно, но не факт”.



Батьки вбитої та адвокати впевнені, що йдеться про світлини Каті у бюстгалтері, які Назар розкидав в інтернеті у 2016-му році. Вікторія Литкіна пригадала, що тоді навіть вчителі просили у Статочнюка видалити ці фото, однак він не послухав.



У переписці містилися репліки на кшталт “Я диявол” та інші, в них брали активну участь свідки, які в залі суду стверджували, що не спілкувались зі Статочнюком.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Ковельському міськрайонному суді під час засідання 9-го січня показали частину відновлених фотографій, що були видалені з карти пам’яті , яку знайшли в телефоні обвинувачуваного у вбивствіУ присутності спеціалістівта, котрі виконували комп’ютерну експертизу, на засіданні також дослідили зміст переписки та коментарів Статочнюка у мережі “ВКонтакте” за 2016-й та минулі роки, - пише Буг Експерти відновили фото з флешки, які не потрапили в соціальні мережі, частини їх не бачили навіть батьки дівчини. На одному з них – манікюр, з яким її знайшли мертвою на териконі, на іншому – кросівки, в які вона була взута, коли відшукали тіло.Присутні на засіданні могли побачити спільні фото Каті з її хлопцем Мироном, фотографії з випускного в 9-му класі.На світлинах є елементи побуту (частини стола, комп’ютера, кімнати вбитої), що свідчить про те, що вона – автор фото, видалених з флешки.Мама Каті впевнена, її донька б не відсилала таких світлин Назару і вони перебували виключно у її користуванні. Натомість захисники Статочнюка вважають: не можна категорично стверджувати, що ці файли зроблені телефоном Катерини, а не переміщені через інтернет.“Ми ще повернемося до спеціальних програм і я буду ставити питання про їх дослідження”, – сказав“На фотографії, де пилочка лежить на столику, – кімната, де спала Катя. Не думаю, що Назар прийшов і це все пофотографував, – зауважила Вікторія Литкіна, – Хотіла звернути увагу на фото, на якому нігті Каті… донька померла з таким манікюром. Воно зроблене за кілька днів до загибелі”.На судовому засіданні дослідили й інші відновлені файли. Зазначалось, що 3-го серпня на телефоні Назара з’явилося повідомлення “Вітаємо в Угорщині”. На питанні виїзду хлопця за кордон ставили акцент і на попередніх слуханнях, адже він покинув Україну відразу після вбивства Литкіної.До відновлених в інтернеті коментарів Статочнюка у колегії суду з’явилося багато питань, знову підняли тему поширених ним світлин з Катериною Литкіною в групі “Пліткарка”.Зокрема суддів зацікавила переписка хлопця зі знайомими, які прямо запитували його, чи має ще фотографії Каті та цікавилися, чи це він виклав її фото. На останнє хлопець відповів: “Возможно, но не факт”.Батьки вбитої та адвокати впевнені, що йдеться про світлини Каті у бюстгалтері, які Назар розкидав в інтернеті у 2016-му році. Вікторія Литкіна пригадала, що тоді навіть вчителі просили у Статочнюка видалити ці фото, однак він не послухав.У переписці містилися репліки на кшталт “Я диявол” та інші, в них брали активну участь свідки, які в залі суду стверджували, що не спілкувались зі Статочнюком.

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