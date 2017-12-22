Можливо, шукають рідні: Луцьком блукає дідусь, який не пам’ятає, де живе
Сьогодні, 14:41
Луцьком блукає чоловік, який не пам’ятає дороги додому.
Про це в себе на сторінці у Facebook пише Наталія Єкименко.
«Друзі! Максимальний репост!!! Цей дідусь не знає як потрапити додому. Зараз рухається в сторону вул. Рівненської з 2 небайдужими людьми. Може його шукають рідні. Телефон: (067) 999-27-51. Галя, це номер жінки, яка зараз йде з ним», – йдеться в її дописі.
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Про це в себе на сторінці у Facebook пише Наталія Єкименко.
«Друзі! Максимальний репост!!! Цей дідусь не знає як потрапити додому. Зараз рухається в сторону вул. Рівненської з 2 небайдужими людьми. Може його шукають рідні. Телефон: (067) 999-27-51. Галя, це номер жінки, яка зараз йде з ним», – йдеться в її дописі.
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