12 січня на Волині: гортаючи календар

Ігоря Лісового (на фото).



Вітаємо усіх іменинників. Бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.



12 січня 1984 року виконком Луцької міської Ради депутатів трудящих прийняв рішення «Про присвоєння звання Почесний громадянин міста Луцька» Олексію Бурлаці – начальнику дільниці баштових кранів управління механізації комбінату «Волиньпромбуд».

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