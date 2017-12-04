Лучан запрошують на різдвяний концерт камерного оркестру





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Лучан та гостей міста запрошують на різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto» Луцької музичної школи №2 (керівник Олександр Хомик).



Захід відбудеться 16 січня у Палаці культури міста Луцька. Початок о 18:00. Вхід вільний.



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