Лучан запрошують на різдвяний концерт камерного оркестру
11 січень, 20:18
У Луцьку відбудеться різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto».
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Лучан та гостей міста запрошують на різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto» Луцької музичної школи №2 (керівник Олександр Хомик).
Захід відбудеться 16 січня у Палаці культури міста Луцька. Початок о 18:00. Вхід вільний.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Лучан та гостей міста запрошують на різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto» Луцької музичної школи №2 (керівник Олександр Хомик).
Захід відбудеться 16 січня у Палаці культури міста Луцька. Початок о 18:00. Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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