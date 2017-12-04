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Лучан запрошують на різдвяний концерт камерного оркестру

Лучан запрошують на різдвяний концерт камерного оркестру
У Луцьку відбудеться різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto».

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Лучан та гостей міста запрошують на різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto» Луцької музичної школи №2 (керівник Олександр Хомик).

Захід відбудеться 16 січня у Палаці культури міста Луцька. Початок о 18:00. Вхід вільний.
Лучан запрошують на різдвяний концерт камерного оркестру

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Теги: камерний оркестр, музика, концерт
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