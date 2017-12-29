Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
12 січень, 18:11
Другий у 2018 році номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 12 січня.
У ньому ви прочитаєте:
«Розвалила стіни і подала в суд на сусідів». Як Тетяна Єремеєва розбудовує Центр хірургії ока в Луцьку.
«Лучанку розвели на оголені фото і розіслали друзям».
«Важке політичне похмілля». Відповідь «Свободи» на маніпуляційні публікації проти голови Луцької міської організації ВО «Свобода» в інтернет-виданнях, підконтрольних партії «УКРОП».
У рубриці «ПолітОко»: «Скільки мільйонів треба на добудову 27-ї школи у Луцьку?
«Справу вбивства Каті Литкіної розсекретять?» У середу, 10 січня, в Ковельському міськрайонному суді продовжили досліджувати письмові докази у справі вбивства неповнолітньої жительки Нововолинська Катерини Литкіної.
«Біль був неймовірний». Лучанка розповіла, як втратила руку на заробітках у Польщі.
Правоохоронці не виявили достатніх даних, які б вказували на наявність ознак правопорушення з боку депутата Луцької міськради Євгенія Ткачука.
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України,світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.
Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс– 60332.
Вартість видання з доставкою з лютого 2018 року:
на 1 місяць – 4, 85 грн;
на 3 місяці – 13,15 грн;
на 5 місяців – 19,85 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У ньому ви прочитаєте:
«Розвалила стіни і подала в суд на сусідів». Як Тетяна Єремеєва розбудовує Центр хірургії ока в Луцьку.
«Лучанку розвели на оголені фото і розіслали друзям».
«Важке політичне похмілля». Відповідь «Свободи» на маніпуляційні публікації проти голови Луцької міської організації ВО «Свобода» в інтернет-виданнях, підконтрольних партії «УКРОП».
У рубриці «ПолітОко»: «Скільки мільйонів треба на добудову 27-ї школи у Луцьку?
«Справу вбивства Каті Литкіної розсекретять?» У середу, 10 січня, в Ковельському міськрайонному суді продовжили досліджувати письмові докази у справі вбивства неповнолітньої жительки Нововолинська Катерини Литкіної.
«Біль був неймовірний». Лучанка розповіла, як втратила руку на заробітках у Польщі.
Правоохоронці не виявили достатніх даних, які б вказували на наявність ознак правопорушення з боку депутата Луцької міськради Євгенія Ткачука.
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України,світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.
Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс– 60332.
Вартість видання з доставкою з лютого 2018 року:
на 1 місяць – 4, 85 грн;
на 3 місяці – 13,15 грн;
на 5 місяців – 19,85 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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