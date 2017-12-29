вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Другий у 2018 році номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 12 січня.

У ньому ви прочитаєте:

«Розвалила стіни і подала в суд на сусідів». Як Тетяна Єремеєва розбудовує Центр хірургії ока в Луцьку.

«Лучанку розвели на оголені фото і розіслали друзям».

«Важке політичне похмілля». Відповідь «Свободи» на маніпуляційні публікації проти голови Луцької міської організації ВО «Свобода» в інтернет-виданнях, підконтрольних партії «УКРОП».

У рубриці «ПолітОко»: «Скільки мільйонів треба на добудову 27-ї школи у Луцьку?

«Справу вбивства Каті Литкіної розсекретять?» У середу, 10 січня, в Ковельському міськрайонному суді продовжили досліджувати письмові докази у справі вбивства неповнолітньої жительки Нововолинська Катерини Литкіної.

«Біль був неймовірний». Лучанка розповіла, як втратила руку на заробітках у Польщі.

Правоохоронці не виявили достатніх даних, які б вказували на наявність ознак правопорушення з боку депутата Луцької міськради Євгенія Ткачука.

Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України,світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».

Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.

Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.

Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс– 60332.

Вартість видання з доставкою з лютого 2018 року:

на 1 місяць – 4, 85 грн;
на 3 місяці – 13,15 грн;
на 5 місяців – 19,85 грн.

Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газета, ВолиньPost
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст понад рік судиться за інформацію про відпустки Палиці
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
Дива очікувати не варто, - Лапін про медреформу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Луцьку працює Фабрика Святого Миколая. ВІДЕО
12 січень, 18:38
Новорічна еко-ялинка: на Волині для дітей організували конкурс. ФОТО
12 січень, 18:12
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
12 січень, 18:11
У Ковелі діти переселенців матимуть пільги на харчування у школі
12 січень, 18:01
На Волині у мисливців вилучили зброю
12 січень, 17:38
Схожі новини
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
29 грудень, 2017, 17:09
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
15 грудень, 2017, 20:17
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
08 грудень, 2017, 19:36
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
24 листопад, 2017, 16:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В американському серіалі на Волині влаштували «спецоперацію»
12 січень, 13:13
 2
Атовець обурився тим, як Луцькрада фінансує програми купівлі житла
12 січень, 15:35
 1
Святковий дідух: як зробити та скільки коштує
Сьогодні, 04:58
 0
Волиняни через термінали ПриватБанку купили товарів майже на 2 мільярди*
Сьогодні, 04:05
 0
Волинській лікарні передали допомогу з Австрії
Сьогодні, 02:55
 0
Медіа
відео
1/8