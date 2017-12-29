Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Другий у 2018 році номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 12 січня.У ньому ви прочитаєте:«Розвалила стіни і подала в суд на сусідів». Як Тетяна Єремеєва розбудовує Центр хірургії ока в Луцьку.«Лучанку розвели на оголені фото і розіслали друзям».«Важке політичне похмілля». Відповідь «Свободи» на маніпуляційні публікації проти голови Луцької міської організації ВО «Свобода» в інтернет-виданнях, підконтрольних партії «УКРОП».У рубриці «ПолітОко»: «Скільки мільйонів треба на добудову 27-ї школи у Луцьку?«Справу вбивства Каті Литкіної розсекретять?» У середу, 10 січня, в Ковельському міськрайонному суді продовжили досліджувати письмові докази у справі вбивства неповнолітньої жительки Нововолинська Катерини Литкіної.«Біль був неймовірний». Лучанка розповіла, як втратила руку на заробітках у Польщі.Правоохоронці не виявили достатніх даних, які б вказували на наявність ознак правопорушення з боку депутата Луцької міськради Євгенія Ткачука.Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України,світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс– 60332.Вартість видання з доставкою з лютого 2018 року:на 1 місяць – 4, 85 грн;на 3 місяці – 13,15 грн;на 5 місяців – 19,85 грн.Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!