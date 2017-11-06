У Луцьку спіймали чоловіків, які вішали оголошення про купівлю «бивнів мамонта»
Сьогодні, 14:19
Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили нові оголошення на вулицях обласного центру Волині, де автори зазначають, що куплять не тільки бивні мамонта, а й бурштин та намисто з нього.
Про це 13 січня повідомляє прес-служба відомства у Facebook.
Інспектори впіймали на вулиці Конякіна людей, які розклеювали цю рекламу.
"Що ж то за дні такі пішли. На вул.Конякіна впіймали ще одних РЕКЛАМІСТІВ. А номери ті самі..." - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Луцьку з’явились оголошення про купівлю бивнів мамонта, зубів кашалота та рогів Сайгака. Згодом муніципали з’ясували, що вони виявились рекламою наркотиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це 13 січня повідомляє прес-служба відомства у Facebook.
Інспектори впіймали на вулиці Конякіна людей, які розклеювали цю рекламу.
"Що ж то за дні такі пішли. На вул.Конякіна впіймали ще одних РЕКЛАМІСТІВ. А номери ті самі..." - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Луцьку з’явились оголошення про купівлю бивнів мамонта, зубів кашалота та рогів Сайгака. Згодом муніципали з’ясували, що вони виявились рекламою наркотиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 4
Мдаа, в людей на фото на лобі написано що із криміналітету, 100% зекі
Вони купують а не крадуть! За що їх затримувати? Просто поліціянтам та муніципалам потрібно показувати, що ніби вони щось роблять!
Рекламу заборонено вішати на стовпах і нших місцях, лише на спеціальних дошках. Інакше всі фасади були б заклеєні всякою рекламою. І хто тепер довбень?
а що у нас не заклеєно рекламов?
Останні новини
На Волині – сусідські «війни» через погану дорогу
Сьогодні, 15:30
У Луцьку вимазали фекаліями автівку. ФОТО
Сьогодні, 14:37
У Луцьку спіймали чоловіків, які вішали оголошення про купівлю «бивнів мамонта»
Сьогодні, 14:19
У луцькому парку погасло півалеї парасольок
Сьогодні, 13:21