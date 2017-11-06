У Луцьку спіймали чоловіків, які вішали оголошення про купівлю «бивнів мамонта»





Про це 13 січня повідомляє прес-служба відомства у Facebook.



Інспектори впіймали на вулиці Конякіна людей, які розклеювали цю рекламу.



"Що ж то за дні такі пішли. На вул.Конякіна впіймали ще одних РЕКЛАМІСТІВ. А номери ті самі..." - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, раніше в Луцьку з’явились оголошення про купівлю бивнів мамонта, зубів кашалота та рогів Сайгака. Згодом муніципали з’ясували, що вони виявились



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили нові оголошення на вулицях обласного центру Волині, де автори зазначають, що куплять не тільки бивні мамонта, а й бурштин та намисто з нього.Про це 13 січня повідомляє прес-служба відомства у Facebook.Інспектори впіймали на вулиці Конякіна людей, які розклеювали цю рекламу."Що ж то за дні такі пішли. На вул.Конякіна впіймали ще одних РЕКЛАМІСТІВ. А номери ті самі..." - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, раніше в Луцьку з’явились оголошення про купівлю бивнів мамонта, зубів кашалота та рогів Сайгака. Згодом муніципали з’ясували, що вони виявились рекламою наркотиків

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