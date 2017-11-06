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У Луцьку спіймали чоловіків, які вішали оголошення про купівлю «бивнів мамонта»

У Луцьку спіймали чоловіків, які вішали оголошення про купівлю «бивнів мамонта»
Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили нові оголошення на вулицях обласного центру Волині, де автори зазначають, що куплять не тільки бивні мамонта, а й бурштин та намисто з нього.

Про це 13 січня повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Інспектори впіймали на вулиці Конякіна людей, які розклеювали цю рекламу.

"Що ж то за дні такі пішли. На вул.Конякіна впіймали ще одних РЕКЛАМІСТІВ. А номери ті самі..." - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Луцьку з’явились оголошення про купівлю бивнів мамонта, зубів кашалота та рогів Сайгака. Згодом муніципали з’ясували, що вони виявились рекламою наркотиків.

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Теги: оголошення, реклама, наркотики, муніципальна варта
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Коментарі 4
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Мдаа, в людей на фото на лобі написано що із криміналітету, 100% зекі
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Вони купують а не крадуть! За що їх затримувати? Просто поліціянтам та муніципалам потрібно показувати, що ніби вони щось роблять!
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Рекламу заборонено вішати на стовпах і нших місцях, лише на спеціальних дошках. Інакше всі фасади були б заклеєні всякою рекламою. І хто тепер довбень?
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а що у нас не заклеєно рекламов?
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