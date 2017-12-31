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Як на Волині щедрували. ФОТО. ВІДЕО

Як на Волині щедрували. ФОТО. ВІДЕО
За тиждень після коляди, напередодні Нового року за старим стилем, українці зустрічають Щедрий вечір.

На Щедрий Вечір, тобто в ніч під старий Новий рік, майже по всій Україні традиційно ходили гурти ряджених – молодіжні ватаги, які щедрували й водили «Маланку». До наших днів збереглися звичаї, які містять рештки магічних вірувань давніх слов'ян. Вважають: як почнеш рік, так він і минатиме. Тому до зустрічі Нового року завжди прагнули припасти якомога більше продуктів, щоб святковий стіл був особливо щедрий, – пише Район.Рожище.

Рожищани також дотримуються традицій та ходять від хати до хати, віншуючи господарів зі святом. В кожній хаті щедрувальників приймали з гостинністю та дякували за виставу смаколиками й грішми.

«На кохання сію мак, сію жито на добро, а для сміху ось пшоно, на здоров’я Вам овес, щоб був кріпкий рід увесь. А від заздрісних осіб, сію Вам пшеницю-хліб!» – так у місті та районі засівали та щедрували, бажаючи щастя, миру та злагоди усім.



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Теги: Новий рік, Різдво, свято
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