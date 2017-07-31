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Показали, як «живуть» Шацькі озера взимку. ФОТО

Показали, як «живуть» Шацькі озера взимку. ФОТО
Щойно Шацькі озера після кількаденних морозів вкрилися міцною кригою, як місцеві мешканці відкрили сезон катання на ковзанах.

Найбільше до вподоби місцевим – озеро Велике Чорне, на яке залюбки йдуть не лише діти, а й дорослі, - пише Район.Шацьк.

Після обіду на Чорному – цілковитий аншлаг, адже сюди після уроків приходить чимало школярів. Хлопці з азартом ганяють у хокей, а дівчата ж просто катаються просторами озера.

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Теги: Шацькі озера, зима, лід, діти, ковзани
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