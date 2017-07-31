Показали, як «живуть» Шацькі озера взимку. ФОТО





Найбільше до вподоби місцевим – озеро Велике Чорне, на яке залюбки йдуть не лише діти, а й дорослі, - пише



Після обіду на Чорному – цілковитий аншлаг, адже сюди після уроків приходить чимало школярів. Хлопці з азартом ганяють у хокей, а дівчата ж просто катаються просторами озера.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щойно Шацькі озера після кількаденних морозів вкрилися міцною кригою, як місцеві мешканці відкрили сезон катання на ковзанах.Найбільше до вподоби місцевим – озеро Велике Чорне, на яке залюбки йдуть не лише діти, а й дорослі, - пише Район.Шацьк Після обіду на Чорному – цілковитий аншлаг, адже сюди після уроків приходить чимало школярів. Хлопці з азартом ганяють у хокей, а дівчата ж просто катаються просторами озера.

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