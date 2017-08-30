Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5





Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що перевізники на міських маршрутах подали до міськради розрахунки на підвищення тарифів за проїзд у маршрутках –



В інтерв'ю ІА Григорій Недопад (на фото зліва) сказав, що підвищення відбудеться лише після проходження тривалої процедури.



"Проте потрібно очікувати підняття. Ще в жовтні збирали круглий стіл, ми активно спілкуємося з усіма перевізниками. Вони нарікають на дороге паливо та запчастини", - сказав чиновник.



Проте ці слова розходяться з заявою нині радника в.о. міського голови Ігоря Поліщука (на фото справа), який в квітні 2017-го, як тільки укропівці прийшли до влади в місті, заявив, що тариф 4 гривні нібито лобіювався колишніми заступниками міського голови та вимагав його перегляду. Проте схоже перегляду не відбулося, бо містяни та гості Луцька й досі платять ті ж самі 4 гривні.



А тепер мають "очікувати підняття".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укропівська" влада Луцька схоже за 9 місяців змінила думку щодо вартості проїзду в громадському транспорті міста.Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що перевізники на міських маршрутах подали до міськради розрахунки на підвищення тарифів за проїзд у маршрутках – просять підняти ціну перевезення принаймні до 5-ти гривень.В інтерв'ю ІА Конкурент перший заступник в.о. міського голови, укропівець(на фото зліва) сказав, що підвищення відбудеться лише після проходження тривалої процедури."Проте потрібно очікувати підняття. Ще в жовтні збирали круглий стіл, ми активно спілкуємося з усіма перевізниками. Вони нарікають на дороге паливо та запчастини", - сказав чиновник.Проте ці слова розходяться з заявою нині радника в.о. міського голови(на фото справа), який в квітні 2017-го, як тільки укропівці прийшли до влади в місті, заявив, що тариф 4 гривні нібито лобіювався колишніми заступниками міського голови та вимагав його перегляду. Проте схоже перегляду не відбулося, бо містяни та гості Луцька й досі платять ті ж самі 4 гривні.А тепер мають "очікувати підняття".

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