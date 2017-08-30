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Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5

Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
"Укропівська" влада Луцька схоже за 9 місяців змінила думку щодо вартості проїзду в громадському транспорті міста.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що перевізники на міських маршрутах подали до міськради розрахунки на підвищення тарифів за проїзд у маршрутках – просять підняти ціну перевезення принаймні до 5-ти гривень.

В інтерв'ю ІА Конкурент перший заступник в.о. міського голови, укропівець Григорій Недопад (на фото зліва) сказав, що підвищення відбудеться лише після проходження тривалої процедури.

"Проте потрібно очікувати підняття. Ще в жовтні збирали круглий стіл, ми активно спілкуємося з усіма перевізниками. Вони нарікають на дороге паливо та запчастини", - сказав чиновник.

Проте ці слова розходяться з заявою нині радника в.о. міського голови Ігоря Поліщука (на фото справа), який в квітні 2017-го, як тільки укропівці прийшли до влади в місті, заявив, що тариф 4 гривні нібито лобіювався колишніми заступниками міського голови та вимагав його перегляду. Проте схоже перегляду не відбулося, бо містяни та гості Луцька й досі платять ті ж самі 4 гривні.

А тепер мають "очікувати підняття".



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Теги: вибір редактора, Луцьк, проїзд, маршрутка, ціна, Григорій Недопад, Ігор Поліщук
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Коментарі 3
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встановити 5 грн. і зупинити тролейбуси! Поліщуки зажиріли, нехай рухаються!
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ТАК попівняйте ціни, шановні журналісти, які були на паливо, які зарплати були в квітні 2017 і які зараз, вартість запчастин і т.д. При чому тут політика? Коли все рахується просто
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Пустіть комунальний транспорт, щоб був вибір.А то зробили чисте поле для свого приватного бізнесу. Що немає даних про те , хто з колишніх і теперішніх владців має приватні маршрутки. То поцікавтеся, пане секретар Пустовіт.Тому що так піднімати ціни для людей накладно. А коли вже робити - то ЛИШЕ ТОДІ КОЛИ БУДЕ ВВЕДЕНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК!!!
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