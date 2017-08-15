Не більше 3 кіло «на душу»: рибалкам нагадують правила зимового вилову
Сьогодні, 18:01
На Волині рибоохоронний патруль та рятувальники ДСНС роз'яснюють рибалкам про правила зимового вилову риби.
Так, 15 січня рейдовою групою було проведено роз’яснювальну роботу на річці Вижівка, що протікає в містечку Стара Вижівка, - інформує Держрибагентство України.
Також було проведено бесіди з рибалками-аматорами щодо роз'яснення правил рибальства. Рибоохоронні патрульні зробили акцент на забороні вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах.
Працівники відомства наголошують, любительський лов риби в зимовий період дозволяється зимовими вудочками з блешнею вертикального блешніння з гачком не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями.
Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку. Крім того, за одну добу одній особі дозволяється виловити не більше 3 кг біоресурсів.
Управління Держрибагентства у Волинській області звертається до громадян з проханням не виходити на тонку кригу.
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Так, 15 січня рейдовою групою було проведено роз’яснювальну роботу на річці Вижівка, що протікає в містечку Стара Вижівка, - інформує Держрибагентство України.
Також було проведено бесіди з рибалками-аматорами щодо роз'яснення правил рибальства. Рибоохоронні патрульні зробили акцент на забороні вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах.
Працівники відомства наголошують, любительський лов риби в зимовий період дозволяється зимовими вудочками з блешнею вертикального блешніння з гачком не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями.
Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку. Крім того, за одну добу одній особі дозволяється виловити не більше 3 кг біоресурсів.
Управління Держрибагентства у Волинській області звертається до громадян з проханням не виходити на тонку кригу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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