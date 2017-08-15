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Не більше 3 кіло «на душу»: рибалкам нагадують правила зимового вилову

Не більше 3 кіло «на душу»: рибалкам нагадують правила зимового вилову
На Волині рибоохоронний патруль та рятувальники ДСНС роз'яснюють рибалкам про правила зимового вилову риби.

Так, 15 січня рейдовою групою було проведено роз’яснювальну роботу на річці Вижівка, що протікає в містечку Стара Вижівка, - інформує Держрибагентство України.

Також було проведено бесіди з рибалками-аматорами щодо роз'яснення правил рибальства. Рибоохоронні патрульні зробили акцент на забороні вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах.

Працівники відомства наголошують, любительський лов риби в зимовий період дозволяється зимовими вудочками з блешнею вертикального блешніння з гачком не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями.

Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку. Крім того, за одну добу одній особі дозволяється виловити не більше 3 кг біоресурсів.

Управління Держрибагентства у Волинській області звертається до громадян з проханням не виходити на тонку кригу.
Не більше 3 кіло «на душу»: рибалкам нагадують правила зимового вилову
Не більше 3 кіло «на душу»: рибалкам нагадують правила зимового вилову

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Теги: рибалки, рибохорона
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