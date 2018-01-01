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У Луцьку – аварія на Львівській. ФОТО

У Луцьку – аварія на Львівській. ФОТО
Мікроавтобус та легковик не розминулися на вулиці Львівській в Луцьку.

Аварія трапилася сьогодні, 17 січня, – пише канал соціальних новин Перший.

Як зазначає видання, мікроавтобус Renault в’їхав у «ВАЗ 2101». Як видно з фото, задня частина легковика зазнала значних механічних ушкоджень.

Інформації щодо причин зіткнення та постраждалих в аварії наразі немає.




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Теги: ДТП, аварія, НП
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