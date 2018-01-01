У Луцьку – аварія на Львівській. ФОТО
Сьогодні, 14:46
Мікроавтобус та легковик не розминулися на вулиці Львівській в Луцьку.
Аварія трапилася сьогодні, 17 січня, – пише канал соціальних новин Перший.
Як зазначає видання, мікроавтобус Renault в’їхав у «ВАЗ 2101». Як видно з фото, задня частина легковика зазнала значних механічних ушкоджень.
Інформації щодо причин зіткнення та постраждалих в аварії наразі немає.
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Аварія трапилася сьогодні, 17 січня, – пише канал соціальних новин Перший.
Як зазначає видання, мікроавтобус Renault в’їхав у «ВАЗ 2101». Як видно з фото, задня частина легковика зазнала значних механічних ушкоджень.
Інформації щодо причин зіткнення та постраждалих в аварії наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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