У Луцьку – аварія на Львівській. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 17 січня, – пише канал



Як зазначає видання, мікроавтобус Renault в’їхав у «ВАЗ 2101». Як видно з фото, задня частина легковика зазнала значних механічних ушкоджень.



Інформації щодо причин зіткнення та постраждалих в аварії наразі немає.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мікроавтобус та легковик не розминулися на вулиці Львівській в Луцьку.Аварія трапилася сьогодні, 17 січня, – пише канал соціальних новин Перший Як зазначає видання, мікроавтобус Renault в’їхав у «ВАЗ 2101». Як видно з фото, задня частина легковика зазнала значних механічних ушкоджень.Інформації щодо причин зіткнення та постраждалих в аварії наразі немає.

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