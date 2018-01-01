вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку плануть ліквідувати деякі тролейбусні маршрути

У Луцьку плануть ліквідувати деякі тролейбусні маршрути
У Луцькій міській раді хочуть змінити маршрут №4, продовживши його до ТЦ "Слон". Окрім цього мають намір ліквідувати тролейбусні маршрути №6 та 4б.

Відповідно до проектів рішень, які запропоновані на чергове засідання виконавчого комітету, продовження маршруту №4 до ТЦ "Слон" дасть можливість сполучити 33-тій мікрорайон з мікрорайонами ЛПЗ, Вересневе, садово-городніми масивами "Промінь" та "Калина", - пише Конкурент.

Із таким проханням звернулися до мерії голови цих масивів та перевізник.

Також хочуть змінити тролейбусну маршрутну мережу маршрутів №6 "Вересневе – Київський Майдан" та 4-б "Залізничний вокзал - Вересневе", ліквідувавши їх. Натомість – продовжити тролейбусні маршрути № 4 та № 4-а "Залізничний вокзал – Львівська" до мікрорайону Вересневе. Таким чином буде альтернативне сполучення мікрорайону Вересневе і вулиці Львівської з районом залізничного вокзалу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зміна, маршрутки, тролейбуси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
четвірки ходять з вокзалу у Вересневе з 01.01.2018. В чому зміни?
Відповісти
Вибір редактора
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сільський голова «погорів» на хабарі
Сьогодні, 14:56
На Волині протягом доби – 24 аварії
Сьогодні, 14:52
У Луцьку плануть ліквідувати деякі тролейбусні маршрути
Сьогодні, 14:50
У ковельський ЦНАП закуплять обладнання для оформлення біометричних паспортів
Сьогодні, 14:48
На Волині хочуть збудувати європейське футбольне поле
Сьогодні, 14:38
Схожі новини
Європа виділить 200 мільйонів євро на ремонт українського громадського транспорту Європа виділить 200 мільйонів євро на ремонт українського громадського транспорту
04 жовтень, 2016, 17:31
У Луцьку спеціальна комісія перевірятиме маршрутки та тролейбуси У Луцьку спеціальна комісія перевірятиме маршрутки та тролейбуси
23 лютий, 2016, 14:23
Які марштрутки у Луцьку можуть змінити на тролейбуси Які марштрутки у Луцьку можуть змінити на тролейбуси
19 лютий, 2015, 16:15
Романюк мріє, щоб всі маршрутки у Луцьку замінили на тролейбуси Романюк мріє, щоб всі маршрутки у Луцьку замінили на тролейбуси
06 лютий, 2015, 13:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поселили новий вид оленів. ФОТО
Сьогодні, 17:35
 1
Комунальне ноу-хау в Луцьку: тротуар посипають на ходу з кузова трактора. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
 1
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Сьогодні, 13:13
 1
Визнання Росії агресором: як голосували нардепи з Волині
Сьогодні, 12:00
 1
«За партійними інтересами?» Чудний тендер у Нововолинську
Сьогодні, 11:00
 1
Медіа
відео
1/8