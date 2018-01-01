У Луцьку плануть ліквідувати деякі тролейбусні маршрути





Відповідно до проектів рішень, які запропоновані на чергове засідання виконавчого комітету, продовження маршруту №4 до ТЦ "Слон" дасть можливість сполучити 33-тій мікрорайон з мікрорайонами ЛПЗ, Вересневе, садово-городніми масивами "Промінь" та "Калина", - пише



Із таким проханням звернулися до мерії голови цих масивів та перевізник.



Також хочуть змінити тролейбусну маршрутну мережу маршрутів №6 "Вересневе – Київський Майдан" та 4-б "Залізничний вокзал - Вересневе", ліквідувавши їх. Натомість – продовжити тролейбусні маршрути № 4 та № 4-а "Залізничний вокзал – Львівська" до мікрорайону Вересневе. Таким чином буде альтернативне сполучення мікрорайону Вересневе і вулиці Львівської з районом залізничного вокзалу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді хочуть змінити маршрут №4, продовживши його до ТЦ "Слон". Окрім цього мають намір ліквідувати тролейбусні маршрути №6 та 4б.Відповідно до проектів рішень, які запропоновані на чергове засідання виконавчого комітету, продовження маршруту №4 до ТЦ "Слон" дасть можливість сполучити 33-тій мікрорайон з мікрорайонами ЛПЗ, Вересневе, садово-городніми масивами "Промінь" та "Калина", - пише Конкурент Із таким проханням звернулися до мерії голови цих масивів та перевізник.Також хочуть змінити тролейбусну маршрутну мережу маршрутів №6 "Вересневе – Київський Майдан" та 4-б "Залізничний вокзал - Вересневе", ліквідувавши їх. Натомість – продовжити тролейбусні маршрути № 4 та № 4-а "Залізничний вокзал – Львівська" до мікрорайону Вересневе. Таким чином буде альтернативне сполучення мікрорайону Вересневе і вулиці Львівської з районом залізничного вокзалу.

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