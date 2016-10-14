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Британський політик зганьбився у прямому ефірі. ВІДЕО

Британський політик зганьбився у прямому ефірі. ВІДЕО
Конфуз трапився з британським консерватором Десмондом Свейном – він заснув під час дебатів про Brexit в прямому ефірі.

Відео у своєму Twitter опублікувало BBC Politics

На відео видно, як депутат спить під промову члена парламенту Кена Кларка, який представляє доповідь щодо Brexit.

Згодом Свейн таки прокидається, посміхається і вдає, що уважно слухає слова колеги.




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Теги: конфуз
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Коментарі 1
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Це дрібниця, подумаєш - заснув. Часом засне, та ще й повітря зіпсує. Голосно.
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