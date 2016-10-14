Британський політик зганьбився у прямому ефірі. ВІДЕО
19 січень, 20:34
Конфуз трапився з британським консерватором Десмондом Свейном – він заснув під час дебатів про Brexit в прямому ефірі.
Відео у своєму Twitter опублікувало BBC Politics
На відео видно, як депутат спить під промову члена парламенту Кена Кларка, який представляє доповідь щодо Brexit.
Згодом Свейн таки прокидається, посміхається і вдає, що уважно слухає слова колеги.
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Відео у своєму Twitter опублікувало BBC Politics
На відео видно, як депутат спить під промову члена парламенту Кена Кларка, який представляє доповідь щодо Brexit.
Згодом Свейн таки прокидається, посміхається і вдає, що уважно слухає слова колеги.
.@DesmondSwayne MP just fell asleep in the House of Commons. pic.twitter.com/msqIBUbZCJ— BBC Politics (@BBCPolitics) 16 января 2018 г.
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Коментарі 1
Це дрібниця, подумаєш - заснув. Часом засне, та ще й повітря зіпсує. Голосно.
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