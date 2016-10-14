Британський політик зганьбився у прямому ефірі. ВІДЕО

Десмондом Свейном – він заснув під час дебатів про Brexit в прямому ефірі.



Відео у своєму Twitter опублікувало BBC Politics



На відео видно, як депутат спить під промову члена парламенту Кена Кларка, який представляє доповідь щодо Brexit.



Згодом Свейн таки прокидається, посміхається і вдає, що уважно слухає слова колеги.



.@DesmondSwayne MP just fell asleep in the House of Commons. pic.twitter.com/msqIBUbZCJ — BBC Politics (@BBCPolitics) 16 января 2018 г.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Конфуз трапився з британським консерватором– він заснув під час дебатів про Brexit в прямому ефірі.Відео у своєму Twitter опублікувало BBC PoliticsНа відео видно, як депутат спить під промову члена парламенту, який представляє доповідь щодо Brexit.Згодом Свейн таки прокидається, посміхається і вдає, що уважно слухає слова колеги.

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