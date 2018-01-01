«Євробачення-2018»: опублікували результати жеребкування
Сьогодні, 16:19
Команда українського Національного відбору на «Євробачення-2018» на чолі з продюсером Русланом Квінтою провели жеребкування серед 18 відібраних учасників.
Жеребкування відбулося 19 січня із метою визначити порядок їхнього виступу в першому і другому етапах відбору. Результати жеребкування публікує канал СТБ, – пише Обозреватель.
У кожному з півфіналів (10 та 17 лютого) виступлять 9 виконавців. Представлять вони свої конкурсні пісні в такому порядку:
Перший півфінал 10 лютого:
1.СONSTANTIN
2. Сергій Бабкін
3. LAUD
4. KAZKA
5. The ВЙО
6. Kozak System
7. VILNA
8. Pur: Pur
9. The Erised
Другий півфінал 17 лютого:
1. Ingret Kostenko
2. MELOVIN
3. JULINOZA
4. TAYANNA
5. KADNAY
6. Yurcash
7. Mountain Breeze
8. ILLARIA
9. DILEMMA
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Жеребкування відбулося 19 січня із метою визначити порядок їхнього виступу в першому і другому етапах відбору. Результати жеребкування публікує канал СТБ, – пише Обозреватель.
У кожному з півфіналів (10 та 17 лютого) виступлять 9 виконавців. Представлять вони свої конкурсні пісні в такому порядку:
Перший півфінал 10 лютого:
1.СONSTANTIN
2. Сергій Бабкін
3. LAUD
4. KAZKA
5. The ВЙО
6. Kozak System
7. VILNA
8. Pur: Pur
9. The Erised
Другий півфінал 17 лютого:
1. Ingret Kostenko
2. MELOVIN
3. JULINOZA
4. TAYANNA
5. KADNAY
6. Yurcash
7. Mountain Breeze
8. ILLARIA
9. DILEMMA
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