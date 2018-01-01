«Євробачення-2018»: опублікували результати жеребкування

Русланом Квінтою провели жеребкування серед 18 відібраних учасників.



Жеребкування відбулося 19 січня із метою визначити порядок їхнього виступу в першому і другому етапах відбору. Результати жеребкування публікує канал СТБ, – пише



У кожному з півфіналів (10 та 17 лютого) виступлять 9 виконавців. Представлять вони свої конкурсні пісні в такому порядку:



Перший півфінал 10 лютого:

1.СONSTANTIN

2. Сергій Бабкін

3. LAUD

4. KAZKA

5. The ВЙО

6. Kozak System

7. VILNA

8. Pur: Pur

9. The Erised



Другий півфінал 17 лютого:

1. Ingret Kostenko

2. MELOVIN

3. JULINOZA

4. TAYANNA

5. KADNAY

6. Yurcash

7. Mountain Breeze

8. ILLARIA

9. DILEMMA

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда українського Національного відбору на «Євробачення-2018» на чолі з продюсеромпровели жеребкування серед 18 відібраних учасників.Жеребкування відбулося 19 січня із метою визначити порядок їхнього виступу в першому і другому етапах відбору. Результати жеребкування публікує канал СТБ, – пише Обозреватель У кожному з півфіналів (10 та 17 лютого) виступлять 9 виконавців. Представлять вони свої конкурсні пісні в такому порядку:Перший півфінал 10 лютого:1.СONSTANTIN2. Сергій Бабкін3. LAUD4. KAZKA5. The ВЙО6. Kozak System7. VILNA8. Pur: Pur9. The ErisedДругий півфінал 17 лютого:1. Ingret Kostenko2. MELOVIN3. JULINOZA4. TAYANNA5. KADNAY6. Yurcash7. Mountain Breeze8. ILLARIA9. DILEMMA

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