вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Євробачення-2018»: опублікували результати жеребкування

«Євробачення-2018»: опублікували результати жеребкування
Команда українського Національного відбору на «Євробачення-2018» на чолі з продюсером Русланом Квінтою провели жеребкування серед 18 відібраних учасників.

Жеребкування відбулося 19 січня із метою визначити порядок їхнього виступу в першому і другому етапах відбору. Результати жеребкування публікує канал СТБ, – пише Обозреватель.

У кожному з півфіналів (10 та 17 лютого) виступлять 9 виконавців. Представлять вони свої конкурсні пісні в такому порядку:

Перший півфінал 10 лютого:
1.СONSTANTIN
2. Сергій Бабкін
3. LAUD
4. KAZKA
5. The ВЙО
6. Kozak System
7. VILNA
8. Pur: Pur
9. The Erised

Другий півфінал 17 лютого:
1. Ingret Kostenko
2. MELOVIN
3. JULINOZA
4. TAYANNA
5. KADNAY
6. Yurcash
7. Mountain Breeze
8. ILLARIA
9. DILEMMA

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Євробачення-2018
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відтепер у Володимирі можна оформити закордонний паспорт
Сьогодні, 16:39
П'яний інцидент на Водохреще: рятувальники втихомирювали чоловіка
Сьогодні, 16:25
«Євробачення-2018»: опублікували результати жеребкування
Сьогодні, 16:19
Страшна аварія на дорозі Луцьк – Рівне: загинуло немовля. ФОТО
Сьогодні, 16:07
На Волині злодій викрав гаманець у пенсіонерки
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
«Євробачення-2018»: оголосили претендентів від України «Євробачення-2018»: оголосили претендентів від України
16 січень, 11:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Сьогодні, 17:36
 1
Вражаючі краєвиди українських Карпат від лучанина. ФОТО
Сьогодні, 13:32
 1
Водохреще на Волині в Facebook. ДОПОВНЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 12:25
 1
Куди піти у вихідні в Луцьку: 19-21 січня
Сьогодні, 10:00
 1
На Волині поселили новий вид оленів. ФОТО
18 січень, 17:35
 1
Медіа
відео
1/8