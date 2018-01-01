Селяни пірнули в ополонку на Світязі услід за священиком





Про це повідомляє



Невід'ємною частиною святкування Водохреща є купання у воді, оскільки здавна вважається, що купання саме в цей день позбавить від недуг як тілесних, так і духовних, додасть сили на наступний рік.



Цього року не був винятком для пульмівчан, котрі зібралися освятити воду на озері Світязь після літeргії, яку здійснив настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо отець Олександр Черевко.



Освятивши воду та благословивши парафіян на святе купання, священик сам показав приклад та першим занурився у цілющу світязьку воду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку водосвяття проводять у селі Пульмо на Волині, заздалегідь приготувавши лунку у формі хреста.Про це повідомляє Район. Шацьк Невід'ємною частиною святкування Водохреща є купання у воді, оскільки здавна вважається, що купання саме в цей день позбавить від недуг як тілесних, так і духовних, додасть сили на наступний рік.Цього року не був винятком для пульмівчан, котрі зібралися освятити воду на озері Світязь після літeргії, яку здійснив настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо отецьОсвятивши воду та благословивши парафіян на святе купання, священик сам показав приклад та першим занурився у цілющу світязьку воду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію