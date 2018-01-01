Селяни пірнули в ополонку на Світязі услід за священиком
Сьогодні, 00:47
Щороку водосвяття проводять у селі Пульмо на Волині, заздалегідь приготувавши лунку у формі хреста.
Про це повідомляє Район. Шацьк.
Невід'ємною частиною святкування Водохреща є купання у воді, оскільки здавна вважається, що купання саме в цей день позбавить від недуг як тілесних, так і духовних, додасть сили на наступний рік.
Цього року не був винятком для пульмівчан, котрі зібралися освятити воду на озері Світязь після літeргії, яку здійснив настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо отець Олександр Черевко.
Освятивши воду та благословивши парафіян на святе купання, священик сам показав приклад та першим занурився у цілющу світязьку воду.
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Про це повідомляє Район. Шацьк.
Невід'ємною частиною святкування Водохреща є купання у воді, оскільки здавна вважається, що купання саме в цей день позбавить від недуг як тілесних, так і духовних, додасть сили на наступний рік.
Цього року не був винятком для пульмівчан, котрі зібралися освятити воду на озері Світязь після літeргії, яку здійснив настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо отець Олександр Черевко.
Освятивши воду та благословивши парафіян на святе купання, священик сам показав приклад та першим занурився у цілющу світязьку воду.
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