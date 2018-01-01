вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Селяни пірнули в ополонку на Світязі услід за священиком

Селяни пірнули в ополонку на Світязі услід за священиком
Щороку водосвяття проводять у селі Пульмо на Волині, заздалегідь приготувавши лунку у формі хреста.

Про це повідомляє Район. Шацьк.

Невід'ємною частиною святкування Водохреща є купання у воді, оскільки здавна вважається, що купання саме в цей день позбавить від недуг як тілесних, так і духовних, додасть сили на наступний рік.

Цього року не був винятком для пульмівчан, котрі зібралися освятити воду на озері Світязь після літeргії, яку здійснив настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо отець Олександр Черевко.

Освятивши воду та благословивши парафіян на святе купання, священик сам показав приклад та першим занурився у цілющу світязьку воду.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Водохреще, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водохреще у Горохові: непривітна погода і святковий настрій
Сьогодні, 02:07
В Одесі після перестрілки затримали двох чоловіків
Сьогодні, 00:49
Селяни пірнули в ополонку на Світязі услід за священиком
Сьогодні, 00:47
Свято Водохреща у Рожищі
Сьогодні, 00:15
20 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Із крижаної ополонки – у кип’яток у бочці: Водохреще у Камені-Каширському Із крижаної ополонки – у кип’яток у бочці: Водохреще у Камені-Каширському
Сьогодні, 04:41
Водохреще у Горохові: непривітна погода і святковий настрій Водохреще у Горохові: непривітна погода і святковий настрій
Сьогодні, 02:07
Свято Водохреща у Рожищі Свято Водохреща у Рожищі
Сьогодні, 00:15
Гарячий чай і крижана ополонка: Водохреще у волинських військових Гарячий чай і крижана ополонка: Водохреще у волинських військових
19 січень, 23:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оновлений «Ранок», прямі ефіри та гострі теми: як із «Волинського» роблять «Суспільне»
19 січень, 20:14
 1
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
19 січень, 17:36
 1
Вражаючі краєвиди українських Карпат від лучанина. ФОТО
19 січень, 13:32
 1
Водохреще на Волині в Facebook. ДОПОВНЮЄТЬСЯ
19 січень, 12:25
 1
Куди піти у вихідні в Луцьку: 19-21 січня
19 січень, 10:00
 1
Медіа
відео
1/8