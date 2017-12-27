В містах України військові оркестри грали на честь «кіборгів»





Про це повідомили в Міністерстві оборони України.



Пасажири Одеського аеропорту зустріли оплесками виступ оркестру Військово-морських сил і частини №3012 Нацгвардії.



Бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні. Українські військові покинули ДАП 21 січня 2015 року. За тими подіями знято художній фільм





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 21 січня, військові оркестри зіграли на честь "кіборгів" - захисників Донецького аеропорту - в київському Борисполі, а також в аеропортах Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська, Львова, Вінниці, Харкова, Чернігова.Про це повідомили в Міністерстві оборони України.Пасажири Одеського аеропорту зустріли оплесками виступ оркестру Військово-морських сил і частини №3012 Нацгвардії.Бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні. Українські військові покинули ДАП 21 січня 2015 року. За тими подіями знято художній фільм "Кіборги" , який зібрав майже 20 млн гривень за перші три тижні прокату.

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