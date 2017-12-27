В містах України військові оркестри грали на честь «кіборгів»
Сьогодні, 16:31
У суботу, 21 січня, військові оркестри зіграли на честь "кіборгів" - захисників Донецького аеропорту - в київському Борисполі, а також в аеропортах Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська, Львова, Вінниці, Харкова, Чернігова.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Пасажири Одеського аеропорту зустріли оплесками виступ оркестру Військово-морських сил і частини №3012 Нацгвардії.
Бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні. Українські військові покинули ДАП 21 січня 2015 року. За тими подіями знято художній фільм "Кіборги", який зібрав майже 20 млн гривень за перші три тижні прокату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Пасажири Одеського аеропорту зустріли оплесками виступ оркестру Військово-морських сил і частини №3012 Нацгвардії.
Бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні. Українські військові покинули ДАП 21 січня 2015 року. За тими подіями знято художній фільм "Кіборги", який зібрав майже 20 млн гривень за перші три тижні прокату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
це що воно таке, що аж оркестри грали чумбу-юмбу?
Останні новини
На Волині браконьєр жорстоко вбив козеня козулі
Сьогодні, 17:31
В містах України військові оркестри грали на честь «кіборгів»
Сьогодні, 16:31
На Волині - пожежа через замикання морозильної камери
Сьогодні, 15:30
Медіа