Андрій Покровський звернувся до лучан. ВІДЕО

Андрій Покровський звернувся до мешканців міста приєднуватися до Громадянського руху «Свідомі», засновником якого він є.



Нагадаємо, рух



У Луцьку Андрій Покровський в першу чергу відомий, як автор ідеї створення рекреаційної зони CityPark та оновлення розважального центру «Промінь», депутат Луцької міської ради.











«У бізнесі я досяг багато. Відвідав багато країн. Маю можливість жити і працювати в будь-якій з них. Але я не хочу щоб мої діти, наші громадяни покидали свої домівки і шукали кращої долі за кордоном», - йдеться в його зверненні.



«За час своєї бізнесової діяльності та депутатства я зрозумів, що успішну країну, успішне місто можна побудувати лише самим, об’єднавшись з іншими свідомими та відповідальними людьми. Я впевнений, що таких людей-однодумців багато. Саме тому ми з колегами створили Громадянський Рух «Свідомі».



«Якщо ти не ходиш на вибори, не береш участі в житті міста, жалієшся на негаразди і сподіваєшся, що хтось упорядкує рідний Луцьк і державу, то повір, - такого не буде!

Без свідомих та активних людей не буде розвитку ні міста, ні країни!»



«Часто можна чути, що розумні, талановиті і працелюбні люди покидають Україну. Що робити патріотам, які цього не роблять? – Єднатись та брати відповідальність на себе, приєднуватись до Громадянського Руху «Свідомі»!»



«Громадянський рух «Свідомі» це не тимчасовий проект. Це платформа для відповідальних людей, що єднаються для розвитку рідного міста. Це об’єднання в основу якого закладені чіткі принципи, що базуються на основі загальнолюдських цінностей. Ці принципи є в нашій Декларації (



- Відповідальність;

- Активність та дієвість;

- Орієнтація на успіх;

- Самодостатність;

- Економічний добробут та патріотизм;

- Толерантність».



«Ми починаємо свою діяльності з Луцька, бо тут ми народились і виросли, тут ми стали самодостатніми. Нас багато. Ми ще не всі знаємо один одного. Проте, я вірю, що нам вдасться об’єднатися в коло однодумців, які доповнюють один одного, допомагають досягати особистих та загальних цілей».



«Моя мета та головна ціль Громадянського Руху «Свідомі» – об’єднати інтереси тисяч свідомих і відповідальних лучан, допомогти спрямувати Вашу енергію на розвиток міста.



«У Громадянському русі «Свідомі» передбачається 3 рівні членства: прихильник, учасник, лідер».



«Бачиш себе частиною нашої команди? – Заповнюй



Свідомі громадяни - успішна країна!



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький політик і бізнесмензвернувся до мешканців міста приєднуватися до Громадянського руху «Свідомі», засновником якого він є.Нагадаємо, рух презентували наприкінці серпня 2017 року. Його учасники ставлять за мету забезпечити добробут, безпеку та процвітання України.У Луцьку Андрій Покровський в першу чергу відомий, як автор ідеї створення рекреаційної зони CityPark та оновлення розважального центру «Промінь», депутат Луцької міської ради.«У бізнесі я досяг багато. Відвідав багато країн. Маю можливість жити і працювати в будь-якій з них. Але я не хочу щоб мої діти, наші громадяни покидали свої домівки і шукали кращої долі за кордоном», - йдеться в його зверненні.«За час своєї бізнесової діяльності та депутатства я зрозумів, що успішну країну, успішне місто можна побудувати лише самим, об’єднавшись з іншими свідомими та відповідальними людьми. Я впевнений, що таких людей-однодумців багато. Саме тому ми з колегами створили Громадянський Рух «Свідомі».«Якщо ти не ходиш на вибори, не береш участі в житті міста, жалієшся на негаразди і сподіваєшся, що хтось упорядкує рідний Луцьк і державу, то повір, - такого не буде!Без свідомих та активних людей не буде розвитку ні міста, ні країни!»«Часто можна чути, що розумні, талановиті і працелюбні люди покидають Україну. Що робити патріотам, які цього не роблять? – Єднатись та брати відповідальність на себе, приєднуватись до Громадянського Руху «Свідомі»!»«Громадянський рух «Свідомі» це не тимчасовий проект. Це платформа для відповідальних людей, що єднаються для розвитку рідного міста. Це об’єднання в основу якого закладені чіткі принципи, що базуються на основі загальнолюдських цінностей. Ці принципи є в нашій Декларації ( http://www.свідомі.укр/ ), і вони наступні:- Відповідальність;- Активність та дієвість;- Орієнтація на успіх;- Самодостатність;- Економічний добробут та патріотизм;- Толерантність».«Ми починаємо свою діяльності з Луцька, бо тут ми народились і виросли, тут ми стали самодостатніми. Нас багато. Ми ще не всі знаємо один одного. Проте, я вірю, що нам вдасться об’єднатися в коло однодумців, які доповнюють один одного, допомагають досягати особистих та загальних цілей».«Моя мета та головна ціль Громадянського Руху «Свідомі» – об’єднати інтереси тисяч свідомих і відповідальних лучан, допомогти спрямувати Вашу енергію на розвиток міста.«У Громадянському русі «Свідомі» передбачається 3 рівні членства: прихильник, учасник, лідер».«Бачиш себе частиною нашої команди? – Заповнюй анкету на нашому сайті! Приєднуйся до команди однодумців Громадянського Руху «Свідомі»! »

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