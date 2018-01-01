У луцькій школі влаштували кастинг для озвучення мультика





Про це повідомляє



У пробах взяли участь 28 учасників різного віку. Цікаво, що на роль непосидючого восьмирічного хлопчика себе пробували чимало дівчат.



Спочатку дітям показали тизер до мультсеріалу. Школярі мали змогу висловити свою думку, чи подобаються їм герої історії, чи дивилися б вони такий мультик. Тоді розповідали трішки про самого героя, знайомили з текстом, і, власне, робили пробний запис.



Оцінювали вміння дітей керівник студії Леонід Тивонюк, композитор Костянтин Яворський та американка Елісон Стоунер, яка вже пройшла відбір та озвучуватиме маму головного героя.



Кастинг пройшов у невимушеній та веселій атмосфері. Вже незабаром на студії визначать, чиїм голосом буде говорити Неяшка в англійській версії мультика.



«Якщо ви хочете долучитися до проби, то можете записатися на диктофон і надіслати файл на електронну пошту



Україномовну версію тизера озвучували актор Юрій Коваленко, більше відомий як Доктор Звук, телеведуча Юлія Марченко та випускниця школи Доктора Звука у Луцьку 13-річна Ліза Євдокимова.



«Планета Неяшок» – анімаційний проект у техніці пластилінової анімації, над яким працює луцька студія «Імаго». Перший сезон мультсеріалу розповідатиме про проблеми екології та довкілля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда студії «Імаго» проводила кастинг на озвучення англомовної версії тизера до мультфільму «Планета Неяшок». У луцькій школі №1 шукали голос для головного персонажа Неяшки.Про це повідомляє Перший У пробах взяли участь 28 учасників різного віку. Цікаво, що на роль непосидючого восьмирічного хлопчика себе пробували чимало дівчат.Спочатку дітям показали тизер до мультсеріалу. Школярі мали змогу висловити свою думку, чи подобаються їм герої історії, чи дивилися б вони такий мультик. Тоді розповідали трішки про самого героя, знайомили з текстом, і, власне, робили пробний запис.Оцінювали вміння дітей керівник студії, композиторта американка, яка вже пройшла відбір та озвучуватиме маму головного героя.Кастинг пройшов у невимушеній та веселій атмосфері. Вже незабаром на студії визначать, чиїм голосом буде говорити Неяшка в англійській версії мультика.«Якщо ви хочете долучитися до проби, то можете записатися на диктофон і надіслати файл на електронну пошту [email protected] Лист потрібно надсилати з позначкою «Проба Неяшка». Записи прийматимуть до вечора суботи 27 січня», - йдеться у повідомленні.Україномовну версію тизера озвучували актор, більше відомий як Доктор Звук, телеведучата випускниця школи Доктора Звука у Луцьку 13-річна«Планета Неяшок» – анімаційний проект у техніці пластилінової анімації, над яким працює луцька студія «Імаго». Перший сезон мультсеріалу розповідатиме про проблеми екології та довкілля.

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