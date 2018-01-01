Скандальний екс-міліціонер таксував без посвідчення водія. ВІДЕО
Сьогодні, 06:36
Екс-правоохоронця Сергія Куприянчика виявили на автомобілі BMW, який він використовував як таксі.
Про це повідомив активіст «Самооборони Волині» Сергій Рижков, - повідомляє Громадське. Волинь.
Як відомо, Сергій Куприянчик є колишнім працівником поліції і був позбавлений 3 березня 2017 року права керування автомобілем строком на рік Апеляційним судом Волинської області у зв’язку із керуванням авто у стані алкогольного сп’яніння. Ухвала оскарженню не підлягає. Це означає, що до 3 березня 2018 року Сергій Куприянчик не має права керувати автомобілем.
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Про це повідомив активіст «Самооборони Волині» Сергій Рижков, - повідомляє Громадське. Волинь.
Як відомо, Сергій Куприянчик є колишнім працівником поліції і був позбавлений 3 березня 2017 року права керування автомобілем строком на рік Апеляційним судом Волинської області у зв’язку із керуванням авто у стані алкогольного сп’яніння. Ухвала оскарженню не підлягає. Це означає, що до 3 березня 2018 року Сергій Куприянчик не має права керувати автомобілем.
Більше у сюжеті СТБ:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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