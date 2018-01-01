Скандальний екс-міліціонер таксував без посвідчення водія. ВІДЕО

Екс-правоохоронцявиявили на автомобілі BMW, який він використовував як таксі.Про це повідомив активіст «Самооборони Волині»- повідомляє Громадське. Волинь.Як відомо, Сергій Куприянчик є колишнім працівником поліції і був позбавлений 3 березня 2017 року права керування автомобілем строком на рік Апеляційним судом Волинської області у зв’язку із керуванням авто у стані алкогольного сп’яніння. Ухвала оскарженню не підлягає. Це означає, що до 3 березня 2018 року Сергій Куприянчик не має права керувати автомобілем.Більше у сюжеті СТБ: