Випустять монету з «кіборгами»





Про це йдеться в телеграмі НБУ №50-0027 / 5210, яка опинилася в розпорядженні



На 2018 рік центробанк анонсував три спецвипуски монет із серії «Збройні Сили України»: «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця» і «100-річчя створення Українського військово-морського флоту».



Перша монета – «Захисникам Донецького аеропорту» – буде запущена в грошовий обіг країни 30 січня, йдеться в документі НБУ. Вона отримає номінал 10 грн. Буде присвячена вшануванню мужності і героїзму захисників Донецького аеропорту – «кіборгам», що обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України», – йдеться в нацбанківській телеграмі.



Ескіз монети не публікується. Зате в Нацбанку дали детальний опис нового виробу.



Там повідомили, що на аверсі монети розміщено: угорі ліворуч – напис УКРАЇНА (півколом), під якою рік карбування монети (2018) і малий Державний Герб України. У центрі – стилізована композиція: дві чоловічі руки зі зброєю різних епох, що символізує захисників України різних часів. На дзеркальному тлі розташовані написи: ЗА ЧЕСТЬ! ЗА СЛАВУ! ЗА НАРОД! А внизу зліва – номінал 10 гривень на стилізованому фрагменті щита. Праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку.



На реверсі монети розміщено стилізовану композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнованої вежі, над якою майорить український прапор. Праворуч – прострелена арматура з вертикальними написами: кіборг.UA/26 • 05 • 2014/21 • 01 • 2015.

Монета стане масовою, її заявлений тираж склав 1 млн. примірників.



Її реалізацією займуться підрозділи Нацбанку в регіонах, а також два держбанки – Ощадбанк і Укргазбанк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк заявив про початок спеціального випуску пам'ятних монет з недорогоцінних металів «за тематикою загальнодержавного значення».Про це йдеться в телеграмі НБУ №50-0027 / 5210, яка опинилася в розпорядженні UBR.ua На 2018 рік центробанк анонсував три спецвипуски монет із серії «Збройні Сили України»: «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця» і «100-річчя створення Українського військово-морського флоту».Перша монета – «Захисникам Донецького аеропорту» – буде запущена в грошовий обіг країни 30 січня, йдеться в документі НБУ. Вона отримає номінал 10 грн. Буде присвячена вшануванню мужності і героїзму захисників Донецького аеропорту – «кіборгам», що обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України», – йдеться в нацбанківській телеграмі.Ескіз монети не публікується. Зате в Нацбанку дали детальний опис нового виробу.Там повідомили, що на аверсі монети розміщено: угорі ліворуч – напис УКРАЇНА (півколом), під якою рік карбування монети (2018) і малий Державний Герб України. У центрі – стилізована композиція: дві чоловічі руки зі зброєю різних епох, що символізує захисників України різних часів. На дзеркальному тлі розташовані написи: ЗА ЧЕСТЬ! ЗА СЛАВУ! ЗА НАРОД! А внизу зліва – номінал 10 гривень на стилізованому фрагменті щита. Праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку.На реверсі монети розміщено стилізовану композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнованої вежі, над якою майорить український прапор. Праворуч – прострелена арматура з вертикальними написами: кіборг.UA/26 • 05 • 2014/21 • 01 • 2015.Монета стане масовою, її заявлений тираж склав 1 млн. примірників.Її реалізацією займуться підрозділи Нацбанку в регіонах, а також два держбанки – Ощадбанк і Укргазбанк.

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