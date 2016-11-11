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У Луцьку все готове, щоб встановити відеокамери, - Яковлев

У Луцьку все готове, щоб встановити відеокамери, - Яковлев
Програму «Безпечне місто» почали реалізовувати в Луцьку у 2015 році. Вона передбачала встановлення у місті камер відеоспостереження, облаштування центрального пункту керування.

Вартість проекту – більше 7 мільйонів гривень, на його реалізацію уже витратили близько 4 мільйонів бюджетних коштів, - повідомляє ВРД НСТУ.

Однак 2017-го проект «завис», не виділили кошти на продовження програми і 2018-го, – каже колишній заступник міського голови Тарас Яковлев.

«На сьогодні змонтована практично вся система волоконних мереж, придбано майже все обладнання, яке необхідне для роботи цієї системи, камери відеоспостереження, обладнання для моніторингу, диспетчерські пульти. І цього року абсолютно реально це реалізувати», – повідомив Тарас Яковлев.

Підтримують впровадження програми «Безпечне місто» і ті, хто нині охороняє порядок в обласному центрі. Про це представники поліції та «Волинської самооборони» розповіли під час круглого столу.


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Теги: відеокамери, Луцьк
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