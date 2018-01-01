Японці створили розумні капці, які самі «паркуються» на вільне місце





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Також компанія планує провести розіграш серед мандрівників безкоштовного відпочинку в готелі, проте лише на одну ніч. Розіграш проведуть серед тих, хто з 25 січня по 10 лютого 2018 року подасть свої заявки на проживання в готелі.



Система автономної «парковки» для капців, подушок і столів заснована на системі автономної парковки ProPilot Park, вперше представленої в жовтні 2017 року в електромобілі Nissan Leaf. До складу цієї системи входить обчислювальний блок, камери і ультразвукові датчики. Паркувальна система може самостійно припарковувати автомобіль на вільне місце.



Подробиць про технічне оснащення капців розробники не розкривають. Капці, подушки та столи цієї серії самостійно розставляються на заздалегідь визначені для них місцях, якщо ними деякий час ніхто не користується. При цьому капці, покинуті в безладді біля входу в кімнату, самостійно розбираються по парам і шикуються в шеренгу біля порога.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Японська компанія Nissan відкрила в Хаконі традиційний японський готель ProPilot Park Ryokan. Гостьові кімнати в ній «оснащені» капцями, які самі стають на вільне місце до інших. Також там представлені подібні столи та подушки на підлогу.Про це повідомляє 24 канал Також компанія планує провести розіграш серед мандрівників безкоштовного відпочинку в готелі, проте лише на одну ніч. Розіграш проведуть серед тих, хто з 25 січня по 10 лютого 2018 року подасть свої заявки на проживання в готелі.Система автономної «парковки» для капців, подушок і столів заснована на системі автономної парковки ProPilot Park, вперше представленої в жовтні 2017 року в електромобілі Nissan Leaf. До складу цієї системи входить обчислювальний блок, камери і ультразвукові датчики. Паркувальна система може самостійно припарковувати автомобіль на вільне місце.Подробиць про технічне оснащення капців розробники не розкривають. Капці, подушки та столи цієї серії самостійно розставляються на заздалегідь визначені для них місцях, якщо ними деякий час ніхто не користується. При цьому капці, покинуті в безладді біля входу в кімнату, самостійно розбираються по парам і шикуються в шеренгу біля порога.

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