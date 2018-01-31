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Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей

Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей
На Мінському шосе в напрямку Вишгорода зіткнулись маршрутка та автомобіль ГАЗ, в результаті чого 5 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Еспресо.

Як розповіли правоохоронці, обидві автівки рухались в одному напрямку. Водій маршрутки не впорався з керуванням та врізався у ГАЗ, що їхав попереду нього. Від зіткнення той перевернувся на бік.

Внаслідок постраждало п'ятеро людей, водія та пасажирів маршрутки госпіталізували.
Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей
Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей
Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей
Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей
Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей
Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей
Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей
Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей

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Теги: аварія, Київщина
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