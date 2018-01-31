Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей
Сьогодні, 17:00
На Мінському шосе в напрямку Вишгорода зіткнулись маршрутка та автомобіль ГАЗ, в результаті чого 5 людей зазнали поранень.
Про це повідомляє Еспресо.
Як розповіли правоохоронці, обидві автівки рухались в одному напрямку. Водій маршрутки не впорався з керуванням та врізався у ГАЗ, що їхав попереду нього. Від зіткнення той перевернувся на бік.
Внаслідок постраждало п'ятеро людей, водія та пасажирів маршрутки госпіталізували.
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Про це повідомляє Еспресо.
Як розповіли правоохоронці, обидві автівки рухались в одному напрямку. Водій маршрутки не впорався з керуванням та врізався у ГАЗ, що їхав попереду нього. Від зіткнення той перевернувся на бік.
Внаслідок постраждало п'ятеро людей, водія та пасажирів маршрутки госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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