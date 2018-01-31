Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей





Про це повідомляє



Як розповіли правоохоронці, обидві автівки рухались в одному напрямку. Водій маршрутки не впорався з керуванням та врізався у ГАЗ, що їхав попереду нього. Від зіткнення той перевернувся на бік.



Внаслідок постраждало п'ятеро людей, водія та пасажирів маршрутки госпіталізували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Мінському шосе в напрямку Вишгорода зіткнулись маршрутка та автомобіль ГАЗ, в результаті чого 5 людей зазнали поранень.Про це повідомляє Еспресо Як розповіли правоохоронці, обидві автівки рухались в одному напрямку. Водій маршрутки не впорався з керуванням та врізався у ГАЗ, що їхав попереду нього. Від зіткнення той перевернувся на бік.Внаслідок постраждало п'ятеро людей, водія та пасажирів маршрутки госпіталізували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію