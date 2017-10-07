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Депутат Луцької міськради звинуватив «Укроп» у подвійних стандартах

Депутат Луцької міськради звинуватив «Укроп» у подвійних стандартах
Представники «Укропу» у Луцькій міськраді не проголосували за звернення щодо «бандерівського» закону польського парламенту, мотивуючи це тим, що рада повинна вирішувати господарські, а не політичні питання.

Натомість укропів ці підтримували власні політичні декларації, - стверджує у Facebook депутат Луцької міськради Павло Данильчук.

За словами Данильчука, фракції «Народного контролю» і «Свободи» у Луцькій міськраді ініціювали на сесії звернутись до Верховної Ради України, щодо невідкладного прийняття рішення з приводу ухваленням польським парламентом так званого «антибандерівського закону».

«Здавалося б, такі рішення мають знаходити однозначну підтримку в раді, яка не представлена жодною проросійською політичною силою. Проте вистачає і своїх «патріотичних» манкуртів очолюваних партією укроп!
За їх баченням міська рада має лише приймати господарські питання, а не давати політичних оцінок», - йдеться у дописі Данильчука.

«Мабуть забули, як з інших власних політичних міркувань вони голосували не за один десяток звернень до центральних органів влади. Одним словом аж 8 депутатів підтримали даний проект рішення... і це Волинь, де зародилася УПА… Національна гідність? Ні не чули!» - додав депутат.


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Теги: політика, Луцьк
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