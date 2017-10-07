Депутат Луцької міськради звинуватив «Укроп» у подвійних стандартах

Представники «Укропу» у Луцькій міськраді не проголосували за звернення щодо «бандерівського» закону польського парламенту, мотивуючи це тим, що рада повинна вирішувати господарські, а не політичні питання.Натомість укропів ці підтримували власні політичні декларації, - стверджує у Facebook депутат Луцької міськрадиЗа словами Данильчука, фракції «Народного контролю» і «Свободи» у Луцькій міськраді ініціювали на сесії звернутись до Верховної Ради України, щодо невідкладного прийняття рішення з приводу ухваленням польським парламентом так званого «антибандерівського закону».«Здавалося б, такі рішення мають знаходити однозначну підтримку в раді, яка не представлена жодною проросійською політичною силою. Проте вистачає і своїх «патріотичних» манкуртів очолюваних партією укроп!За їх баченням міська рада має лише приймати господарські питання, а не давати політичних оцінок», - йдеться у дописі Данильчука.«Мабуть забули, як з інших власних політичних міркувань вони голосували не за один десяток звернень до центральних органів влади. Одним словом аж 8 депутатів підтримали даний проект рішення... і це Волинь, де зародилася УПА… Національна гідність? Ні не чули!» - додав депутат.