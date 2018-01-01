вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

2 лютого на Волині: гортаючи календар

2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають головний лікар Комунального закладу "Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги" Ігор Гнетньов, директор молодіжного центру Волині Захар Ткачук (на фото).

Іменини 2 лютого в Юхима, Інни, Лаврентія, Римми.

Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття, радості від життя.

Окрім цього, сьогодні Всесвітній день водно-болотних угідь. Заходи, що проводяться у цей день, покликані привернути увагу громадськості й урядів різних країн світу до цінності водно-болотних угідь для підтримки стійкого розвитку нашої планети.

Також 2 лютого 1944 року обласний центр Волині був остаточно звільнений від німців.

Цього дня 1996 року вийшов перший номер міської газети «Луцький замок».

У 2015 році саме цього дня близько 8-ї години ранку біля села Лозуватка Криворіжського району Дніпропетровської області сталася жахлива автокатастрофа, в якій загинув відомий український музикант Андрій Кузьменко.

Днем раніше в Кривому Розі відбувся останній концерт музиканта в рамках всеукраїнського турне, присвяченому 25-річчю створення гурту «Скрябін». Концерт зібрав повний зал в Палаці молоді, а гроші пішли на допомогу бійцям АТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Луцьку вшанують пам'ять Кузьми Скрябіна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі хочуть купити переносний пандус для маршруток
Сьогодні, 00:47
Жертви луцького «еліта-центру» самотужки добудували багатоповерхівку
Сьогодні, 00:21
2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Привид Бандери»: Польща розсварилася з усіма
01 лютий, 23:14
Волинські легкоатлети створили сенсацію на чемпіонаті України
01 лютий, 22:39
Схожі новини
1 лютого на Волині: гортаючи календар 1 лютого на Волині: гортаючи календар
01 лютий, 00:00
31 січня на Волині: гортаючи календар 31 січня на Волині: гортаючи календар
31 січень, 00:00
30 січня на Волині: гортаючи календар 30 січня на Волині: гортаючи календар
30 січень, 00:00
29 січня на Волині: гортаючи календар 29 січня на Волині: гортаючи календар
29 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Читай»: студентки луцького вишу створили книжкову ініціативу
01 лютий, 11:00
 2
Замерз найвищий рівнинний водоспад країни. ВІДЕО
01 лютий, 20:20
 1
У Криму ледь не потонули українці
01 лютий, 18:30
 1
Як добре ви знаєте Володимир-Волинський. ТЕСТ
01 лютий, 15:18
 1
Без бруківки та з туалетами: розробили нову концепцію парку 900-річчя Луцька
01 лютий, 13:04
 1
Медіа
відео
1/8