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На Львівщині чоловік намагався себе підпалити в банку

На Львівщині чоловік намагався себе підпалити в банку
У Червонограді Львівської області в четвер, 1 лютого, чоловік облив себе бензином у відділенні банку і спробував здійснити самоспалення.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

Встановлено, що 34-річний місцевий мешканець зайшов у приміщення фінустанови, розлив невідому речовину та погрожував підпалити банк. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

З місця події вилучено дволітрову пластикову пляшку із залишками невідомої рідини та скеровано на експертне дослідження.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до п’яти років обмеження волі.


Проводиться досудове розслідування.

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Теги: підпал, чоловік, банк
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