Слідство в справі Сорокопуда завершили
Сьогодні, 07:41
Чоловіку народного депутата Ірини Констанкевич Миколі Сорокопуду та адвокату Миколі Омелянюку загрожує від 5 до 10 років ув’язнення через хабар.
Про це розповів прокурор Максим Киричук в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
«Досудове розслідування завершене. Там було двоє підозрюваних. Орган досудового розслідування, прокуратура, зібрала достатньо доказів і вважає, що вони вчинили злочин. Підозрювані ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження. Як тільки ознайомляться, обвинувальний акт буде скеровано до суду. І суд поставить остаточну крапку в цьому процесі. Їх звинувачують в отриманні неправомірної вигоди групою осіб.
Вчинення злочину за статтею 368 (частина 3) Кримінального кодексу України, за який передбачений реальний термін покарання – строк ув’язнення від п’яти до десяти років», - сказав прокурор.
Нагадаємо, обох адвокатів затримали 27 вересня 2017 року в офісі Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у Волинській області в Луцьку.
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Про це розповів прокурор Максим Киричук в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
«Досудове розслідування завершене. Там було двоє підозрюваних. Орган досудового розслідування, прокуратура, зібрала достатньо доказів і вважає, що вони вчинили злочин. Підозрювані ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження. Як тільки ознайомляться, обвинувальний акт буде скеровано до суду. І суд поставить остаточну крапку в цьому процесі. Їх звинувачують в отриманні неправомірної вигоди групою осіб.
Вчинення злочину за статтею 368 (частина 3) Кримінального кодексу України, за який передбачений реальний термін покарання – строк ув’язнення від п’яти до десяти років», - сказав прокурор.
Нагадаємо, обох адвокатів затримали 27 вересня 2017 року в офісі Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у Волинській області в Луцьку.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ В ІНТЕРВ’Ю З МАКСИМОМ КИРИЧУКОМ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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