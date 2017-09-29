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Слідство в справі Сорокопуда завершили

Слідство в справі Сорокопуда завершили
Чоловіку народного депутата Ірини Констанкевич Миколі Сорокопуду та адвокату Миколі Омелянюку загрожує від 5 до 10 років ув’язнення через хабар.

Про це розповів прокурор Максим Киричук в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.

«Досудове розслідування завершене. Там було двоє підозрюваних. Орган досудового розслідування, прокуратура, зібрала достатньо доказів і вважає, що вони вчинили злочин. Підозрювані ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження. Як тільки ознайомляться, обвинувальний акт буде скеровано до суду. І суд поставить остаточну крапку в цьому процесі. Їх звинувачують в отриманні неправомірної вигоди групою осіб.

Вчинення злочину за статтею 368 (частина 3) Кримінального кодексу України, за який передбачений реальний термін покарання – строк ув’язнення від п’яти до десяти років», - сказав прокурор.

Нагадаємо, обох адвокатів затримали 27 вересня 2017 року в офісі Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у Волинській області в Луцьку.

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Теги: Микола Сорокопуд, Микола Омелянюк, Максим Киричук, хабар
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