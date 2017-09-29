Слідство в справі Сорокопуда завершили





Про це розповів прокурор Максим Киричук в Інформаційному агентству ВолиньPost.



«Досудове розслідування завершене. Там було



Вчинення злочину за статтею 368 (частина 3) Кримінального кодексу України, за який передбачений реальний термін покарання – строк ув’язнення від п’яти до десяти років», - сказав прокурор.



Нагадаємо, обох адвокатів затримали 27 вересня 2017 року в офісі Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у Волинській області в Луцьку.



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