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Розповіли, що робитимуть з хостелом на місці колишньої Луцької тюрми

Розповіли, що робитимуть з хостелом на місці колишньої Луцької тюрми
Реалізацію проекту «Хостел» у приміщенні пам’ятки архітектури національного значення «Монастир бригідок», відомого також як Луцька тюрма, на сьогодні призупинено.

Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП, - пише ВРД НТСУ.

Причина – брак коштів та значний суспільний резонанс. Єпархія очікує альтернативних пропозицій від критиків ідеї хостелу, проте за два місяці їх так і не надійшло, каже Костянтин Марченко. Натомість є домовленість із Луцьким стрілецьким братством про облаштування в приміщенні музею.

"Ми завжди на боці людей і завжди намагаємося до них прислухатися. Сказати, що ми повністю відмовилися від цієї ідеї, буде неправильно, але ми призупинили проект, щоб вивчити думку тих, хто проти. Ми хочемо зрозуміти: проти – це добре, але яка є натомість альтернатива з їхнього боку? Якщо і далі буде така пасивність з боку активістів, ми будемо діяти в рамках чинного законодавства, – розповів Костянтин Марченко.

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Теги: хостел, Луцька тюрма
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