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ПриватБанк - найкращий роботодавець для студентів*

ПриватБанк - найкращий роботодавець для студентів*
Українські студенти вважають ПриватБанк найбільш привабливим роботодавцем для молодих фахівців серед усіх українських банків.

За підсумками дослідження ринку роботодавців за 2017 рік, яке щорічно в Україні проводить компанія Ernst & Young, ПриватБанк також зміцнився в абсолютному рейтингу Топ-10 найкращих українських роботодавців, посівши 6-е місце (серед понад 450 учасників).

«Сьогодні понад 70% нових співробітників банку – це молоді фахівці або студенти старших курсів без досвіду роботи, – зазначає HR-директор ПриватБанку Ольга Хлиніна. – Ми пропонуємо велику кількість вакансій для студентів і молодих фахівців – робота в контакт-центрах, відділеннях і в головному офісі банку. Також банк першим в Україні впровадив унікальну програму онлайн-практики для студентів (practice.pb.ua)».


За словами рекрутерів ПриватБанку, сьогодні на банківському ринку найбільш затребувані випускники таких спеціальностей, як економіка, математичні й соціальні науки. Також, як і раніше, банкам потрібні молоді юристи та ІТ-фахівці.


Компанія E&Y щорічно проводить дослідження «Найкращий роботодавець» серед студентів з метою аналізу привабливості роботодавців на ринку праці, а також визначення переваг студентів під час вибору місця роботи.

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Теги: ПриватБанк, реклама
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