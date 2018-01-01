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Археологи знайшли «чернетку» Стоунхенджа

Археологи знайшли «чернетку» Стоунхенджа
Команда археологів виявила стародавню споруду, яка може бути «чернеткою» Стоунхенджа. Стовпові ями копіюють розташування каменів стародавнього пам'ятника.

Про це пише Укрінформ.

Знахідка була зроблена на території невеликого англійського містечка Ларкхілл, яке розташоване на відстані 2,5 кілометрів від Стоунхенджа. Вчені припускають, що виявлена ними споруда була побудована між 3750 і 3650 роками до нашої ери.

Дослідники виявили дев'ять стовпових ям. Розташовані по колу ями копіюють орієнтацію кам'яних стовпів Стоунхенджа щодо положення Сонця під час заходів і сходів зимового і літнього сонцестояння. Тим не менше, дослідники не вказують розмір виявлених ям і відстань між ними, тому не можна нічого сказати про масштаби знайденої конструкції по відношенню до самого Стоунхенджа.

На думку дослідників, на території Ларкхілла могли проживати архітектори стародавнього пам'ятника, а споруда, виявлена на території містечка, може бути його «чорновим варіантом».

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили схожий на Стоунхендж пам'ятник, вік якого датується 2700-2500 роками до н. е. Монументальна споруда з майже 100 каменів, заввишки до 4,5 метрів, що стоять півколом, була виявлена за допомогою георадара на глибині близько метра в районі Даррінгтон-уоллс, який раніше не був досліджений.


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Теги: цікаво
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