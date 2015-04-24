вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Школярі підготували віртуальні екскурсії музеями Волині

Школярі підготували віртуальні екскурсії музеями Волині
Міносвіти ініціювало відновлення конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому ти живеш». Школярі презентували віртуальні оглядові екскурсії, використовуючи відеоматеріали, музеями 33-х навчальних закладів.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Визначали переможців викладачі вишів та науковці обласного краєзнавчого музею. У номінації «Музеї історії населеного пункту» перемогла Анна Жидик з Доросинівської ЗОШ Рожищенського району, «Літературні музеї» – Катерина Бондар з Любитова Ковельського району та «Військово-історичні музеї» – Тетяна Світюк з Гущанського НВК Любомльського району.

Переможці конкурсу представлятимуть область у Всеукраїнському фіналі, який відбудеться у Чернігові наступного місяця.

«Наші діти вражають своїми знаннями, дивують умінням представити свій рідний край, уміють цим зацікавити інших. Я думаю, що з цих учасників і переможців ми у майбутньому матимемо тих, хто розкаже про наші культуру та край світові», – розповіла член журі конкурсу Тетяна Данилюк-Терещук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: екскурсія, музей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині немає вакцини від кору
Сьогодні, 08:00
Лучан запрошують на романтичну екскурсію
Сьогодні, 07:07
Школярі підготували віртуальні екскурсії музеями Волині
Сьогодні, 06:13
Бурульки і лютневе сонце: фото засніженого парку в Луцьку
Сьогодні, 05:25
Українська книга ввійшла в список найкращих книг Європи
Сьогодні, 04:17
Схожі новини
Лучани зможуть відвідати музеї міста за «Єдиним квитком» Лучани зможуть відвідати музеї міста за «Єдиним квитком»
24 квітень, 2015, 17:47
Ще один волинський музей можна відвідати віртуально Ще один волинський музей можна відвідати віртуально
17 березень, 2015, 12:53
Лучан запрошують на романтичну екскурсію Лучан запрошують на романтичну екскурсію
Сьогодні, 07:07
У Луцьку влітку планують організувати екскурсії річкою Стир У Луцьку влітку планують організувати екскурсії річкою Стир
06 лютий, 12:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
SpaceX Ілона Маска запустила найпотужнішу ракету: реакція лучан у Facebook
Сьогодні, 09:59
 1
Зима в «Старому Луцьку». ФОТО
Сьогодні, 08:24
 1
У ногу з часом: луцькій школі подарували мультиборд. ФОТО
06 лютий, 16:10
 1
Волинська ОДА виграла справу «Волиньторфу»
06 лютий, 13:20
 1
Як вигідно купити житло за програмою «Луцьксантемонажу» та ПриватБанку*
06 лютий, 13:19
 1
Медіа
відео
1/8