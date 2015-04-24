Школярі підготували віртуальні екскурсії музеями Волині
Сьогодні, 06:13
Міносвіти ініціювало відновлення конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому ти живеш». Школярі презентували віртуальні оглядові екскурсії, використовуючи відеоматеріали, музеями 33-х навчальних закладів.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Визначали переможців викладачі вишів та науковці обласного краєзнавчого музею. У номінації «Музеї історії населеного пункту» перемогла Анна Жидик з Доросинівської ЗОШ Рожищенського району, «Літературні музеї» – Катерина Бондар з Любитова Ковельського району та «Військово-історичні музеї» – Тетяна Світюк з Гущанського НВК Любомльського району.
Переможці конкурсу представлятимуть область у Всеукраїнському фіналі, який відбудеться у Чернігові наступного місяця.
«Наші діти вражають своїми знаннями, дивують умінням представити свій рідний край, уміють цим зацікавити інших. Я думаю, що з цих учасників і переможців ми у майбутньому матимемо тих, хто розкаже про наші культуру та край світові», – розповіла член журі конкурсу Тетяна Данилюк-Терещук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Визначали переможців викладачі вишів та науковці обласного краєзнавчого музею. У номінації «Музеї історії населеного пункту» перемогла Анна Жидик з Доросинівської ЗОШ Рожищенського району, «Літературні музеї» – Катерина Бондар з Любитова Ковельського району та «Військово-історичні музеї» – Тетяна Світюк з Гущанського НВК Любомльського району.
Переможці конкурсу представлятимуть область у Всеукраїнському фіналі, який відбудеться у Чернігові наступного місяця.
«Наші діти вражають своїми знаннями, дивують умінням представити свій рідний край, уміють цим зацікавити інших. Я думаю, що з цих учасників і переможців ми у майбутньому матимемо тих, хто розкаже про наші культуру та край світові», – розповіла член журі конкурсу Тетяна Данилюк-Терещук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині немає вакцини від кору
Сьогодні, 08:00
Лучан запрошують на романтичну екскурсію
Сьогодні, 07:07
Школярі підготували віртуальні екскурсії музеями Волині
Сьогодні, 06:13
Бурульки і лютневе сонце: фото засніженого парку в Луцьку
Сьогодні, 05:25
Українська книга ввійшла в список найкращих книг Європи
Сьогодні, 04:17