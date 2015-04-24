Школярі підготували віртуальні екскурсії музеями Волині





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Визначали переможців викладачі вишів та науковці обласного краєзнавчого музею. У номінації «Музеї історії населеного пункту» перемогла Анна Жидик з Доросинівської ЗОШ Рожищенського району, «Літературні музеї» – Катерина Бондар з Любитова Ковельського району та «Військово-історичні музеї» – Тетяна Світюк з Гущанського НВК Любомльського району.



Переможці конкурсу представлятимуть область у Всеукраїнському фіналі, який відбудеться у Чернігові наступного місяця.



«Наші діти вражають своїми знаннями, дивують умінням представити свій рідний край, уміють цим зацікавити інших. Я думаю, що з цих учасників і переможців ми у майбутньому матимемо тих, хто розкаже про наші культуру та край світові», – розповіла член журі конкурсу Тетяна Данилюк-Терещук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міносвіти ініціювало відновлення конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому ти живеш». Школярі презентували віртуальні оглядові екскурсії, використовуючи відеоматеріали, музеями 33-х навчальних закладів.Про це повідомляє ВРД НСТУ Визначали переможців викладачі вишів та науковці обласного краєзнавчого музею. У номінації «Музеї історії населеного пункту» перемоглаз Доросинівської ЗОШ Рожищенського району, «Літературні музеї» –з Любитова Ковельського району та «Військово-історичні музеї» –з Гущанського НВК Любомльського району.Переможці конкурсу представлятимуть область у Всеукраїнському фіналі, який відбудеться у Чернігові наступного місяця.«Наші діти вражають своїми знаннями, дивують умінням представити свій рідний край, уміють цим зацікавити інших. Я думаю, що з цих учасників і переможців ми у майбутньому матимемо тих, хто розкаже про наші культуру та край світові», – розповіла член журі конкурсу

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