Луцьку бракує аквапарку, - опитування

24% учасників опитування на сайтіз-поміж 9 об'єктів, яких бракує в Луцьку, обрали аквапарк.Опитування, в якому взяли участь 1157 користувачів, тривало із 27 січня до 8 лютого.На другій позиції - варіант «Підземний перехід у центрі», за який проголосувало 17% респондентів (200).На третій та четвертій - «McDonalds» та «Аеропорт». За нього віддали голоси 16% учасників (184 та 185 відповідно). Четвертий - «Розширений зоопарк» (8%, 88 голосів).Решта варіантів набрали менше 7 і менше відсотків.