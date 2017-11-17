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Луцьку бракує аквапарку, - опитування

Луцьку бракує аквапарку, - опитування
24% учасників опитування на сайті Інформаційного агентства ВолиньPost з-поміж 9 об'єктів, яких бракує в Луцьку, обрали аквапарк.

Опитування, в якому взяли участь 1157 користувачів, тривало із 27 січня до 8 лютого.

На другій позиції - варіант «Підземний перехід у центрі», за який проголосувало 17% респондентів (200).

На третій та четвертій - «McDonalds» та «Аеропорт». За нього віддали голоси 16% учасників (184 та 185 відповідно). Четвертий - «Розширений зоопарк» (8%, 88 голосів).

Решта варіантів набрали менше 7 і менше відсотків.

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Теги: опитування, розваги, дозвілля, аквапарк, варте уваги
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Коментарі 1
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аеропорт - це карашо! Злітаю у Відень на каву...
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