Луцьку бракує аквапарку, - опитування
Сьогодні, 09:42
24% учасників опитування на сайті Інформаційного агентства ВолиньPost з-поміж 9 об'єктів, яких бракує в Луцьку, обрали аквапарк.
Опитування, в якому взяли участь 1157 користувачів, тривало із 27 січня до 8 лютого.
На другій позиції - варіант «Підземний перехід у центрі», за який проголосувало 17% респондентів (200).
На третій та четвертій - «McDonalds» та «Аеропорт». За нього віддали голоси 16% учасників (184 та 185 відповідно). Четвертий - «Розширений зоопарк» (8%, 88 голосів).
Решта варіантів набрали менше 7 і менше відсотків.
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Опитування, в якому взяли участь 1157 користувачів, тривало із 27 січня до 8 лютого.
На другій позиції - варіант «Підземний перехід у центрі», за який проголосувало 17% респондентів (200).
На третій та четвертій - «McDonalds» та «Аеропорт». За нього віддали голоси 16% учасників (184 та 185 відповідно). Четвертий - «Розширений зоопарк» (8%, 88 голосів).
Решта варіантів набрали менше 7 і менше відсотків.
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Коментарі 1
аеропорт - це карашо! Злітаю у Відень на каву...
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