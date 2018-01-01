У місті на Волині горіла церква. ВІДЕО
Сьогодні, 09:52
У Нововолинську зайнялася церква.
Пожежа спалахнула вчора, 10 лютого, ввечері, – повідомляє Радар.
Виклик на 101 надійшов о 23.40. Рятувальники примчали одразу, загасили вогонь за 40 хвилин. Проте, за повідомленням видання, церква пошкоджена зсередини.
Поліція розслідує причини пожежі.
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Пожежа спалахнула вчора, 10 лютого, ввечері, – повідомляє Радар.
Виклик на 101 надійшов о 23.40. Рятувальники примчали одразу, загасили вогонь за 40 хвилин. Проте, за повідомленням видання, церква пошкоджена зсередини.
Поліція розслідує причини пожежі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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