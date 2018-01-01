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У місті на Волині горіла церква. ВІДЕО

У місті на Волині горіла церква. ВІДЕО
У Нововолинську зайнялася церква.

Пожежа спалахнула вчора, 10 лютого, ввечері, – повідомляє Радар.

Виклик на 101 надійшов о 23.40. Рятувальники примчали одразу, загасили вогонь за 40 хвилин. Проте, за повідомленням видання, церква пошкоджена зсередини.

Поліція розслідує причини пожежі.


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Теги: НП, пожежа
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