У Луцьку демонтують незаконну рекламу. ПЕРЕЛІК
11 лютий, 22:17
У Луцьку демонтують рекламні конструкції, які розміщені без відповідних дозволів.
Відповідне рішення виконавчого комітету від 07 лютого 2018 року підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт, – пише Конкурент.
З метою благоустрою території міста виконавчий комітет Луцької міської ради зобов'язав власників засобів зовнішньої реклами провести демонтаж рекламних конструкцій, розміщених без відповідних дозволів.
У документі зазначається, що, у разі невиконання власниками зовнішньої реклами цього рішення упродовж 14 днів, роботи з демонтажу рекламних конструкцій, розміщених незаконно, покладаються на комунальне підприємство «Луцькреклама». При цьому витрати, пов'язані з демонтажем засобів зовнішньої реклами, покладаються на власників рекламних конструкцій.
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Відповідне рішення виконавчого комітету від 07 лютого 2018 року підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт, – пише Конкурент.
З метою благоустрою території міста виконавчий комітет Луцької міської ради зобов'язав власників засобів зовнішньої реклами провести демонтаж рекламних конструкцій, розміщених без відповідних дозволів.
У документі зазначається, що, у разі невиконання власниками зовнішньої реклами цього рішення упродовж 14 днів, роботи з демонтажу рекламних конструкцій, розміщених незаконно, покладаються на комунальне підприємство «Луцькреклама». При цьому витрати, пов'язані з демонтажем засобів зовнішньої реклами, покладаються на власників рекламних конструкцій.
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