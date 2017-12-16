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У Луцьку демонтують незаконну рекламу. ПЕРЕЛІК

У Луцьку демонтують незаконну рекламу. ПЕРЕЛІК
У Луцьку демонтують рекламні конструкції, які розміщені без відповідних дозволів.

Відповідне рішення виконавчого комітету від 07 лютого 2018 року підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт, – пише Конкурент.

З метою благоустрою території міста виконавчий комітет Луцької міської ради зобов'язав власників засобів зовнішньої реклами провести демонтаж рекламних конструкцій, розміщених без відповідних дозволів.

У документі зазначається, що, у разі невиконання власниками зовнішньої реклами цього рішення упродовж 14 днів, роботи з демонтажу рекламних конструкцій, розміщених незаконно, покладаються на комунальне підприємство «Луцькреклама». При цьому витрати, пов'язані з демонтажем засобів зовнішньої реклами, покладаються на власників рекламних конструкцій.
У Луцьку демонтують незаконну рекламу. ПЕРЕЛІК
У Луцьку демонтують незаконну рекламу. ПЕРЕЛІК
У Луцьку демонтують незаконну рекламу. ПЕРЕЛІК

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Теги: реклама, демонтаж
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