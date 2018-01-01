На Волині горів будинок, загинув власник. ФОТО





Пожежа трапилася в будинку на вулиці Станіславського, – пише



Як повідомили у поліції, повідомлення про загорання отримали о 1:17 ночі 12 лютого. Було встановлено, що причиною займання стало необережне поводження з вогнем, а саме паління сигарет в ліжку.



58-річний власник, чоловік без нижньої кінцівки, який зловживав алкоголем, загинув. Волинянин проживав сам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському у пожежі загинув власник.Пожежа трапилася в будинку на вулиці Станіславського, – пише БУГ Як повідомили у поліції, повідомлення про загорання отримали о 1:17 ночі 12 лютого. Було встановлено, що причиною займання стало необережне поводження з вогнем, а саме паління сигарет в ліжку.58-річний власник, чоловік без нижньої кінцівки, який зловживав алкоголем, загинув. Волинянин проживав сам.

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