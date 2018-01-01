На Волині горів будинок, загинув власник. ФОТО
Сьогодні, 11:42
У Володимирі-Волинському у пожежі загинув власник.
Пожежа трапилася в будинку на вулиці Станіславського, – пише БУГ.
Як повідомили у поліції, повідомлення про загорання отримали о 1:17 ночі 12 лютого. Було встановлено, що причиною займання стало необережне поводження з вогнем, а саме паління сигарет в ліжку.
58-річний власник, чоловік без нижньої кінцівки, який зловживав алкоголем, загинув. Волинянин проживав сам.
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Пожежа трапилася в будинку на вулиці Станіславського, – пише БУГ.
Як повідомили у поліції, повідомлення про загорання отримали о 1:17 ночі 12 лютого. Було встановлено, що причиною займання стало необережне поводження з вогнем, а саме паління сигарет в ліжку.
58-річний власник, чоловік без нижньої кінцівки, який зловживав алкоголем, загинув. Волинянин проживав сам.
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