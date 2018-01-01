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На Волині горів будинок, загинув власник. ФОТО

На Волині горів будинок, загинув власник. ФОТО
У Володимирі-Волинському у пожежі загинув власник.

Пожежа трапилася в будинку на вулиці Станіславського, – пише БУГ.

Як повідомили у поліції, повідомлення про загорання отримали о 1:17 ночі 12 лютого. Було встановлено, що причиною займання стало необережне поводження з вогнем, а саме паління сигарет в ліжку.

58-річний власник, чоловік без нижньої кінцівки, який зловживав алкоголем, загинув. Волинянин проживав сам.

На Волині горів будинок, загинув власник. ФОТО

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Теги: пожежа, НП
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