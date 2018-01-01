Пожежа на Волині: в будинку горів дах
Сьогодні, 12:20
У селі Маркостав Володимир-Волинського району в помешканні горів дах.
Пожежа трапилася 11 лютого, – пише Район.Володимир-Волинський.
Правоохоронці та рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що загорання сталося внаслідок замикання електричної проводки.
Пожежу було ліквідовано, ніхто з мешканців будинку не постраждав.
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Пожежа трапилася 11 лютого, – пише Район.Володимир-Волинський.
Правоохоронці та рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що загорання сталося внаслідок замикання електричної проводки.
Пожежу було ліквідовано, ніхто з мешканців будинку не постраждав.
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