Пожежа на Волині: в будинку горів дах





Пожежа трапилася 11 лютого, – пише



Правоохоронці та рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що загорання сталося внаслідок замикання електричної проводки.



Пожежу було ліквідовано, ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Маркостав Володимир-Волинського району в помешканні горів дах.Пожежа трапилася 11 лютого, – пише Район.Володимир-Волинський Правоохоронці та рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що загорання сталося внаслідок замикання електричної проводки.Пожежу було ліквідовано, ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію